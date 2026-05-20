¿Cómo conseguir que el pulpo quede suave? Los secretos para evitar que se vuelva ‘chicloso’

Los secretos para evitar que se vuelva chicloso, los expertos se ponen de acuerdo para que el pulpo acabe quedando suave. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden convertirse en estos días en los que queremos cocinar una de las joyas de nuestra gastronomía. Nada más y nada menos que un buen pulpo que podría convertirse en la antesala de algo más.

Un extra de buenas sensaciones puede acabar llegando con la ayuda de un tipo de elemento que puede convertirse en estos días en los que una comida en la que refugiarse puede ser el mejor aliado posible. En especial, cuando tenemos en cuenta que podremos sumergirnos de lleno en una receta de pulpo que podría acabar siendo nuestra mejor aliada de unos cambios de tendencia y de sabor realmente sorprendentes. Descubre los secretos para evitar que el pulpo se vuelva chicloso, este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos ayudarán a conseguirlo de una forma que puede sorprendernos.

El pulpo puede quedar suave

No debemos tirar la toalla a la primera, el pulpo es un ingrediente que deberá quedar suave de una forma que hasta la fecha no sabíamos, gracias a estos trucos. Por lo que, hasta el momento no teníamos en mente una receta de restaurante en casa, a menos que compremos el pulpo ya cocinado.

La realidad es que hacerlo en casa y conseguir que nos quede como un auténtico profesional, es más fácil de lo que parece. Conseguiremos darle a nuestro día a día un plus de buenas sensaciones que hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué puede pasar en breve con una serie de procesos esenciales.

Estos días en los que realmente podremos conseguir un extra de buenas sensaciones que hasta el momento desconocíamos. Esta receta que nos recuperar a un proceso que nuestras abuelas hacían hace años. Con pequeños gestos que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica. De una manera que quizás nos costará creer o que simplemente podremos emplear con una práctica que nos llevará a aprovechar al máximo este alimento.

Tocará saber en todo momento qué es lo que nos espera con este tipo de alimento que puede convertirse en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones.

Estos son los secretos para que el pulpo no quede chicloso

Podremos descubrir la esencia de una combinación de ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, pasarnos de cocción y que nos quede un pulpo chicloso no es una opción.

Los expertos de Conservas Ana María nos dan una serie de consejos esenciales que deberemos poner en práctica para conseguir un pulpo de esos que impresionan. Con una combinación de ingredientes que acabará marcando la diferencia:

Congelación Previa. Uno de los secretos mejor guardados para cocinar pulpo tierno es congelarlo antes de la cocción. Coloca el pulpo en una bolsa hermética y congélalo durante al menos 24 horas. La congelación ayuda a romper las fibras y tejidos duros del pulpo, resultando en una textura más suave al cocinarlo. La congelación previa es uno de los métodos más eficaces para ablandar el pulpo antes de cocinarlo.

Asustar al Pulpo. Antes de sumergir el pulpo en agua hirviendo, es recomendable «asustarlo». Sumérgelo brevemente en agua hirviendo y retíralo, repitiendo este proceso tres veces. Esto ayuda a que la piel se mantenga intacta y a conservar la forma del pulpo durante la cocción. Asustar al pulpo también contribuye a que no quede chicloso.

Cocción Lenta y Constante. Para cocinar pulpo tierno, es esencial una cocción lenta y constante. Llena una olla grande con agua, agrega sal y aromatizantes como laurel, pimienta y ajo. Lleva el agua a ebullición, introduce el pulpo y reduce el fuego. Cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora por cada kilo de pulpo. Este método asegura que las fibras del pulpo se ablanden adecuadamente, evitando una textura gomosa.

Prueba de Ternura. Para asegurarte de que el pulpo esté perfectamente cocido, realiza una prueba de ternura. Inserta un cuchillo afilado en la parte más gruesa del pulpo; si entra y sale con facilidad, el pulpo está listo. Si hay resistencia, continúa cocinando y vuelve a probar después de unos minutos. La prueba de ternura es esencial para evitar que el pulpo quede chicloso.

Enfriamiento Rápido. Una vez cocido el pulpo, sumérgelo inmediatamente en agua fría con hielo. Este proceso detiene la cocción y ayuda a mantener la textura tierna del pulpo. El enfriamiento rápido es crucial para conservar la suavidad del pulpo.

Uso de la Olla Exprés. Si dispones de poco tiempo, la olla exprés es una excelente opción. Introduce el pulpo en la olla con cebolla, laurel y un poco de aceite. Cocina a presión durante 10-12 minutos según el tamaño del pulpo. Deja reposar antes de abrir la olla. Este método no solo es rápido sino que también asegura una cocción uniforme y tierna.