¿Por qué los chefs ponen sal en la tabla de cortar? Un truco sencillo cuyo secreto te sorprenderá

Cuando vemos vídeos de cocineros famosos en redes sociales, observamos cómo algunos espolvorean una pequeña cantidad de sal sobre la tabla de cortar antes de usarla. Puede parecer extraño, pero este gesto está relacionado con la limpieza y la eliminación de malos olores durante la preparación de alimentos. Asimismo, proporciona mayor estabilidad al cuchillo durante el corte, lo cual es un gran punto a favor en términos de seguridad.

La tabla de cortar, sobre todo si es de madera, puede retener ciertos olores después de cortar ajo, cebolla, pescado o algunas especias. En este contexto, la sal ayuda a neutralizar parte de esos olores, algo muy útil cuando se preparan distintos alimentos en poco tiempo. De hecho, muchos chefs utilizan una mezcla de sal y limón para limpiar la tabla después de cocinar. El truco es muy sencillo: se corta medio limón, se añade sal sobre la superficie y se frota toda la tabla durante unos minutos. La mezcla ayuda a eliminar residuos y olores que quedan atrapados en los poros.

El truco de la sal en la tabla de cortar

Uno de los principales motivos por los que los chefs utilizan sal en la tabla de cortar es para reducir el deslizamiento de ciertos alimentos, como tomates, pepinos, cebollas o frutas con alto contenido en agua, que sueltan líquido y se pueden mover mientras se cortan. Al espolvorear un poco de sal sobre la superficie, se genera una ligera fricción que ayuda a estabilizar los alimentos y permite manejar el cuchillo con mayor precisión.

Además de mejorar la estabilidad, la sal también tiene propiedades absorbentes. Los granos ayudan a recoger parte de la humedad, pequeños restos de líquidos que quedan sobre la tabla mientras se cocina. Gracias a ello, la superficie se mantiene menos resbaladiza y más limpia durante más tiempo.

Este truco casero también sirve como una limpieza suave. Los pequeños cristales de sal funcionan como un abrasivo ligero que ayuda a desprender restos incrustados sin dañar la superficie. Sin embargo, los expertos recuerdan que no conviene abusar de la sal, ya que algunos ingredientes pueden absorber parte de la salinidad, alterando el sabor final de la receta.

También es importante tener en cuenta el tipo de tabla. Las de madera son las que más suelen beneficiarse de este truco porque absorben humedad y olores con facilidad. En cambio, las tablas de plástico requieren una limpieza distinta y, aunque también pueden aprovechar las propiedades absorbentes de la sal, normalmente necesitan un lavado en profundidad con agua caliente y jabón.

Limpieza y desinfección

«Para desinfectar a fondo las tablas de cortar de madera, espolvoreo bicarbonato y, con medio limón, voy frotando en círculos por toda la superficie, dejando que reaccione al ponerse en contacto con el bicarbonato. Después las aclaro con agua tibia y las dejo secar completamente. Además, un par de veces al año las froto con aceite de coco para hidratarlas y evitar que le salgan grietas».

Mantener limpias las tablas de cortar de madera es fundamental para evitar olores, manchas y acumulación de bacterias. Aunque muchas personas las lavan únicamente con agua y jabón, es necesario desinfectarlas más en profundidad. Uno de los métodos más utilizados consiste en combinar bicarbonato y limón, dos ingredientes muy habituales en cualquier cocina.

Para realizar esta limpieza, primero se espolvorea bicarbonato de sodio sobre toda la superficie de la tabla. Después, se utiliza medio limón para frotar realizando movimientos circulares. Al entrar en contacto con el bicarbonato, el limón produce una ligera reacción efervescente que ayuda a desprender restos de grasa, manchas y malos olores que quedan atrapados en la madera.

Además de limpiar, el limón aporta una sensación de frescor y ayuda a neutralizar olores intensos que suelen permanecer incluso después del lavado habitual. El bicarbonato, por su parte, actúa como un abrasivo suave que elimina residuos sin dañar la superficie de la tabla. Una vez terminada la limpieza, se aclara la tabla con agua tibia para retirar cualquier resto de bicarbonato y se deja secar completamente al aire.