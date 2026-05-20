Dani Fernández anuncia su regreso a los escenarios tras su accidente en Valencia: «Ha sido raro»

Dani Fernández ha anunciado la mejor de las noticias. El artista, que sufrió un accidente el pasado 18 de abril en el Roig Arena de Valencia, ha confirmado su vuelta a los escenarios. Afortunadamente, y tras un mes inmerso en su rehabilitación, el intérprete ha podido salir ileso de esa caída que preocupó y mucho y cuyo parte fue una rotura de ligamento en el hombro. Entonces, y antes de desplazarse hasta el hospital, el cantante trató de continuar con este show llevando un cabestrillo, aunque finalmente tuvo que ser trasladado al hospital.

Cinco semanas después de este percance, el intérprete de Te esperaré toda la vida ha reaparecido en su perfil de redes sociales para contar que, por fin, se reencontrará con sus fans en The Insurrección Tour.

El comunicado más esperado de Dani Fernández

Horas después de su caída el 18 de abril, Fernández no dudó en aparecer en el universo 2.0 para contar la peor de las noticias: el fin —temporal— de su gira: «Voy a estar un poco fuera y no voy a poder contestar mucho, pero muchas gracias. He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro. Espero que nos veamos pronto».

Y ese momento, ha llegado. Cuando se ha cumplido un mes de su accidente, el artista ya ha confirmado que el próximo 6 de junio, en Murcia, volverá a retomar el directo. «¡Qué vuelvoooo, gente!», comenzaba escribiendo el artista, dejando claro desde el primer momento que su recuperación avanza de manera positiva. El exintegrante de Auryn confesaba que había recibido muchísimos mensajes de preocupación por parte de sus fans preguntando si finalmente podría cumplir con sus compromisos profesionales tras el accidente. Una duda a la que él mismo ha querido responder con rotundidad: «Estaremos dándolo todo desde ese día».

Dani también ha aprovechado el comunicado para agradecer públicamente el apoyo y el trabajo del equipo médico que le atendió tras la caída. El cantante ha mencionado especialmente a Vicente, María y a todos los profesionales que participaron en la operación de urgencia, asegurando que se ha sentido «increíblemente cuidado» durante todo el proceso. Asimismo, ha querido reconocer el papel fundamental de Piti, encargado de ayudarle en su rehabilitación física durante estas semanas.

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Más allá del aspecto médico, el intérprete de Todo cambia ha reconocido que esta experiencia le ha servido para parar y reflexionar. Según ha explicado, nunca antes había tenido que enfrentarse a una lesión de este tipo, algo que le ha hecho vivir una situación completamente nueva y especialmente dura tanto a nivel físico como emocional. «Ha sido raro tener que pasar por esto», admitía.

Ahora, ya centrado en la cuenta atrás para su regreso, Dani Fernández asegura que volver a subirse a un escenario tendrá un significado todavía más especial. El cantante no ha ocultado las enormes ganas que tiene de reencontrarse con su equipo y con sus seguidores después de estas semanas alejadas de los focos. «No sabéis lo especial que va a ser la vuelta», escribía ilusionado, dejando claro que afronta esta nueva etapa con más fuerza que nunca.