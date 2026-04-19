Dani Fernández sufre un grave accidente en concierto: «Tendré que operarme»

La noche del sábado en el Roig Arena de Roig Arena prometía ser una de esas citas marcadas en rojo dentro del calendario musical del año en la ciudad. Era el segundo concierto en València de la gira La Insurrección, con la que Dani Fernández está presentando su último trabajo, La Jauría. Sin embargo, lo que debía ser una noche apoteósica para el artista terminó en un aparatoso accidente.

El concierto, que arrancó a las 20:30 horas del 18 de abril de 2026, transcurría con normalidad hasta que, en un momento del espectáculo, el artista sufrió una caída sobre el escenario (no es el primero… desde Mario Vaquerizo a Joquín Sabina han sufrido similares accidentes). El golpe obligó a detener la actuación durante aproximadamente 25 minutos, mientras el equipo técnico y sanitario del recinto acudía rápidamente para atenderle.

Tras la asistencia inicial, Fernández decidió volver al escenario e intentar continuar el concierto, aunque visiblemente afectado. Según él mismo ha explicado a través de sus redes, hizo todo lo posible por terminar el directo «como pudo».

Horas después, ya de madrugada y desde el hospital, el artista compartió un mensaje en redes sociales en el que confirmó el diagnóstico: una rotura de ligamentos en el hombro. En sus palabras, explicó que tuvo que ser atendido de urgencia y que previsiblemente tendrá que pasar por quirófano, aunque todavía no se conoce con certeza el alcance de la recuperación ni los plazos de vuelta a los escenarios.

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«Podía haber sido peor», Dani Fernández

En ese mismo mensaje, el cantante quiso transmitir calma y gratitud. Aseguró que, dentro de la gravedad de la lesión, «podía haber sido peor» y destacó la rápida intervención del equipo médico y de su entorno durante el incidente. También dedicó unas palabras a sus seguidores, a quienes agradeció el aluvión de mensajes de apoyo recibidos tras conocerse la noticia. Con naturalidad, incluso intentó restar dramatismo a lo ocurrido, señalando que, pese al susto, al menos «ya hay algo que contar en el futuro».

Fernández reconoció igualmente que en las próximas horas estará más desconectado para centrarse en su recuperación y en las decisiones médicas. Aunque no ha confirmado aún cómo afectará la lesión al resto de fechas de la gira La Insurrección, sí adelantó que su intención es volver «lo antes posible», siempre que su estado de salud lo permita.