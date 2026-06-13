Victoria Federica se pone romántica y felicita a Jorge Navalpotro al más puro estilo Hollywood: “Happy Birthday, Clooney”

Victoria Federica ya no se esconde y es que la nieta del rey emérito Juan Carlos I ha celebrado el 25 cumpleaños de su pareja, Jorge Navalpotro. La sobrina de la reina Letizia siempre ha sido muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada, pero esta vez ha decidido romper esa norma para celebrar el amor de una forma más visible de lo habitual. A través de un breve, pero cariñoso mensaje en redes sociales, la hija de la infanta Elena ha felicitado al que es su nuevo amor oficial en una fecha muy señalada para él.

Todo ha quedado reflejado en una imagen de ambos en un elegante ascensor, donde Jorge Navalpotro hace una foto mientras ella posa mirando al espejo. Una escena aparentemente cotidiana, pero que ha terminado convirtiéndose en el centro de todas las miradas por el detalle del mensaje.

Lo llamativo de la publicación no es solo la imagen, sino el apodo con el que Victoria Federica se ha referido a su pareja. La nieta del rey emérito ha escrito: «Happy birthday, Clooney», una referencia directa a George Clooney, al que compara con su novio como si se tratara de un auténtico galán de Hollywood.

Un gesto que ha llamado la atención precisamente por lo poco habitual que es ver a Victoria Federica compartir este tipo de mensajes tan explícitos en público.

Por su parte, la celebración del 25 cumpleaños de Jorge Navalpotro ha sido contenida y sin grandes exposiciones. La pareja ha optado por mantener la discreción habitual y no han trascendido más imágenes del evento, más allá de la publicación compartida en redes. Es más, el propio Navalpotro ha replicado el gesto difundiendo las felicitaciones que ha recibido, pero sin añadir más detalles sobre la celebración.

Aun así, la relación entre ambos parece consolidarse con el paso del tiempo. En los últimos meses se les ha visto compartiendo planes en distintos contextos, algunos de ellos con un toque familiar, que nos hace ver que la pareja va en serio. Uno de los más comentados tuvo lugar en una reciente salida en la que Victoria Federica acompañó a la infanta Elena y al rey emérito Juan Carlos I, y en la que también estuvo presente Jorge Navalpotro, un gesto que no pasó desapercibido en su entorno más cercano.

Además, el empresario también ha acompañado a la creadora de contenido en citas de alto perfil, como su asistencia a la Semana de la Moda de París, concretamente al desfile de Dior, reforzando así su presencia en el círculo social de Victoria Federica.

Una relación que avanza con discreción, pero en la que detalles como este «Happy birthday, Clooney» dejan entrever una complicidad cada vez más evidente entre ambos.