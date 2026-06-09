Victoria Federica, Margarita Vargas o Mónica Hoyos: los VIPs que acudieron al gran evento de León XIV en el Bernabéu

Hay noches que se recuerdan por una final de Champions. Otras, por un concierto irrepetible. Y luego están esas citas extrañas, difíciles de clasificar, en las que la religión, la aristocracia, la política, la música y la sociedad madrileña coinciden bajo un mismo techo. Eso fue exactamente lo que ocurrió este pasado lunes en el Santiago Bernabéu, convertido durante unas horas en una inmensa catedral moderna para despedir al Papa León XIV de Madrid.

El estadio blanco, acostumbrado a las ovaciones futbolísticas, vivió una escena inédita. Más de 70.000 personas abarrotaron las gradas para acompañar al Pontífice en su último gran acto en la capital española. Una multitud heterogénea en la que convivían familias llegadas de toda España, religiosos, jóvenes peregrinos, empresarios, políticos, aristócratas y algunos de los rostros más conocidos de la vida social madrileña.

La ceremonia, conducida por Patricia Pardo y Christian Gálvez, avanzó con ritmo televisivo, emoción contenida y una cuidada puesta en escena que transformó el Bernabéu en un gigantesco escenario espiritual. Pero también social. Porque si algo llamó la atención fue la concentración de nombres propios.

El palco de la fe

Pocas veces se ha visto una combinación tan singular de invitados. Entre los asistentes destacó Victoria Federica de Marichalar, convertida ya en una de las figuras más observadas de cualquier acontecimiento público. A pocos metros se encontraba Luis Alfonso de Borbón junto a Margarita Vargas y sus hijos, proyectando una imagen familiar que no pasó desapercibida para quienes conocen la relevancia que la fe ocupa dentro de su entorno más cercano.

También acudió Colate Vallejo-Nájera acompañado de varios de sus sobrinos. Uno de ellos, el popular Roscón, hijo de su hermana Samantha. La representación de la alta sociedad madrileña continuó con Nuria González; las inseparables hermanas Cari y Miryam Lapique; Alberto Alcocer y Margarita Hernández, entre otros habituales de las grandes citas sociales de la capital.

Más discretos, pero igualmente presentes, fueron rostros del mundo de la cultura y la gastronomía como el mago Jorge Blass o la cocinera Pepa Muñoz, demostrando que la convocatoria logró trascender cualquier etiqueta.

La política también tuvo su lugar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió acompañado de Teresa Urquijo. La pareja fue una de las más observadas a su llegada al estadio y recibió numerosas muestras de afecto por parte de los asistentes.

En las gradas también se encontraba la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No es habitual que representantes institucionales de tan distintos ámbitos coincidan en un ambiente tan alejado del debate político cotidiano. Quizá por eso la imagen tuvo algo de simbólico: durante unas horas desaparecieron las diferencias ideológicas para dar paso a una ceremonia donde el protagonismo correspondía exclusivamente al Pontífice.

Un cartel digno de un gran festival

Pero la despedida del Papa León no fue únicamente un acto religioso. También fue un gran espectáculo musical cuidadosamente diseñado para emocionar. David Bustamante fue uno de los artistas más aplaudidos de la noche. Su aparición provocó una reacción inmediata en las gradas y recordó por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles del panorama musical español más de dos décadas después de darse a conocer.

A su lado brilló Daniel Diges, cuya potencia interpretativa volvió a demostrar su capacidad para llenar cualquier escenario, mientras que Diana Navarro aportó uno de los momentos más solemnes y emotivos de la velada con una actuación que arrancó largos aplausos.

La música continuó con la energía de Hakuna, convertido en fenómeno generacional dentro y fuera de los círculos religiosos. Sus canciones fueron coreadas por miles de jóvenes que transformaron el estadio en una inmensa celebración colectiva. Y si hubo un nombre que conectó especialmente con el público más joven, fue el de Iñigo Quintero. El cantante gallego, convertido en fenómeno internacional en los últimos años, protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Un Bernabéu diferente

Cuando el acto llegó a su fin y el Papa León pronunció sus últimas palabras ante los miles de asistentes, el estadio guardó uno de esos silencios que impresionan incluso en un recinto acostumbrado a las grandes emociones. Después llegaron los aplausos. Largos. Intensos. Sostenidos.

El Bernabéu, escenario habitual de gestas deportivas y conciertos internacionales, acababa de vivir otra página singular de su historia. Una en la que no hubo goles ni trofeos, sino una despedida multitudinaria capaz de reunir bajo el mismo techo a miembros de la aristocracia, representantes políticos, artistas, celebridades y decenas de miles de ciudadanos anónimos. Madrid despedía al Papa León. Y lo hacía a su manera: con emoción, con espectáculo, con invitados ilustres y con una mezcla irrepetible de fe, poder y sociedad que convirtió la noche en uno de los acontecimientos más comentados del año.