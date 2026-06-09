Agenda del Papa hoy, martes 9 de junio, en Madrid y Barcelona: misas, eventos y ceremonias

La visita del Papa León XIV a España sigue avanzando y lo hace hoy martes 9 de junio con una jornada que, aunque pueda parecer más tranquila, tiene bastante peso dentro del viaje. La agenda del Papa no está llena hoy de actos pero sí que implica el paso de Madrid a Barcelona en la que será su segunda fase de este viaje apostólico.

Desde su llegada el pasado sábado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Pontífice no ha parado. Actos institucionales, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y siempre con una asistencia masiva como el medio millón de personas congregados en la Plaza de Lima o el evento en Cibeles, que han provocado un acceso prácticamente imposible desde hace días en la capital. Eso da una idea bastante clara del interés que ha despertado su presencia en España. De hecho, no sólo se nota en la calle, también en el despliegue mediático, con más 3.000 periodistas acreditados siguiendo cada paso del Papa, algo poco habitual incluso en visitas de este nivel. Y en ese contexto, hoy martes se cierra la etapa en Madrid y arranca el bloque de actos en Barcelona, donde llegarán otros de los momentos más esperados.

Antes de salir de la capital sin embargo, el Papa mantendrá todavía un último compromiso en Madrid. A las 10:20 horas está previsto un encuentro con voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema. Y luego ya sí, después de ese acto, la agenda del Papa para hoy 9 de junio hará que aterrice por fin en Barcelona donde el dispositivo que se ha preparado es también de los más completos.

A qué hora llega el Papa a Barcelona

El Papa León XIV tiene prevista su salida desde Madrid a las 11:10 horas, cuando despegará desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a Barcelona. No es un desplazamiento largo, pero sí muy significativo dentro del conjunto del viaje, porque marca el cambio de escenario. Aunque no se ha detallado de forma pública una hora exacta de llegada cerrada al minuto, lo habitual en este tipo de trayectos es que el Pontífice aterrice en Barcelona poco después del mediodía. Es decir, en torno a las 12:30 horas aproximadamente, teniendo en cuenta la duración del vuelo y los tiempos habituales de protocolo.

Y una vez llegue a la ciudad condal comenzará una agenda completamente distinta, con un enfoque muy marcado en lo simbólico y lo cultural, además de lo religioso. Barcelona se convierte así en uno de los puntos centrales de toda la visita algo que no es casual ya que su estancia estos días, va a coincidir con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una figura clave no sólo para la arquitectura, sino también para la identidad de la propia ciudad. Ese contexto hace que todo lo previsto en los próximos días tenga un significado añadido.

De hecho, uno de los actos más esperados de toda la visita tendrá lugar precisamente en Barcelona: la misa solemne en la Sagrada Familia, donde el Papa bendecirá la Torre de Jesucristo prevista para mañana miércoles 10 de junio a las 19:30 horas. Pero antes de llegar a ese punto, la agenda en la ciudad incluye otras paradas relevantes. De hecho, hoy martes hay dos actos agendados que ya despiertan mucho interés.

Por un lado está el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia que se producirá a las 13:00 horas. Los feligreses que deseen poder seguir este rezo podrán hacerlo desde las dos pantallas gigantes que se han instalado de forma especial, una en plaza de las Glòries y la otra en el paseo del Arco de Triunfo. Y luego, el día será algo más tranquilo hasta que lleguen las 20:00 horas, cuando se producirá la vigilia de oración en el estadio olímpico Lluís Companys a la que asistirán 40.000 personas pero también se podrá ver por las mencionadas pantallas.

A partir de ahí, el miércoles por la mañana, el Papa tiene previsto desplazarse al centro penitenciario Brians 1, donde se reunirá con internas en un encuentro que sigue esa línea más social que ya ha ido dejando desde que llegó a España. Después pondrá rumbo a Montserrat. Allí no sólo presidirá el rezo del rosario, también compartirá tiempo con la comunidad benedictina. No es una visita cualquiera, ni mucho menos. Ya por la tarde, la agenda se trasladará al Raval, con un encuentro con entidades vinculadas a la acción social de la Iglesia, y a partir de ahí todo gira en torno a la Sagrada Familia. Primero con el recorrido en papamóvil por la zona y, poco después, con la misa solemne dentro del templo.

Ese será el momento más esperado de toda la visita, porque además incluirá la bendición de la Torre de Jesucristo, justo en el año en el que se cumple el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Y tras ese día tan cargado, el jueves llegará la salida de Barcelona. A primera hora, el Papa partirá desde El Prat rumbo a Canarias, donde continuará la última parte de su viaje por España.