Medio millón de personas arropa al Papa León XIV durante la Vigilia de oración en la Plaza de Lima

Más de medio millón de personas han acudido a arropar al Papa León XIV durante la Vigilia de oración con jóvenes que se celebra la noche de este sábado en la Plaza de Lima de Madrid. La organización informó de que 240.000 personas se habían inscrito al evento, uno de los momentos más destacados de la visita del Papa a España, pero finalmente la cifra ha doblado lo esperado, según los datos publicados por la Delegación de Gobierno.

León XIV ha llegado a la Plaza de Lima en el papamóvil sobre las 21:00 horas, después de ser recibido por el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y tras visitar el centro de acogida CEDIA de Cáritas. Durante la Vigilia, en la que cientos de miles de jóvenes le han acompañado, el Papa ha invitado a los presentes a usar «el amor» como herramienta para «cambiar la historia».

«Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor», ha dicho el Sumo Pontífice durante un coloquio con varios jóvenes. El Papa ha animado a los presentes que le observaban a ser los «protagonistas del cambio», la «chispa de una humanidad nueva» para hacer frente a la «violencia de la guerra».

«Quiero confiaros a todos vosotros una misión: que seáis humanos. Sí. ¡Sed humanos! Hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella como del pan de cada día», ha dicho León XIV a los asistentes.

El Papa ha pedido a los jóvenes que acepten la responsabilida de dar «una nueva dirección a la sociedad». «Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva», ha dicho el Sumo Pontífice.

León XIV también ha dirigido parte de sus palabras a guiar a los presentes para reconocer la voz de Dios en el «silencio», dejando a un lado los «audífonos con la música». «Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos, otras nos compran sin alimentarnos, otras hablan por interés. En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece», ha dicho el Papa. Del mismo modo, León XIV ha recordado «la importancia de buscar la verdad» entre las «muchas voces en las redes que nos engañan y cuentan mentiras».

Además, el Papa ha animado a los jóvenes a ser partícipes de la Iglesia, tanto por la vía del sacerdocio como por el matrimonio. «No tengáis miedo jamás en pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia», ha remarcado, al tiempo que ha felicitado a los jóvenes que se han casado recientemente.