Gianni Infantino está completamente acorralado. Los últimos acontecimientos están llevando al presidente de la FIFA a una situación límite, contra las cuerdas. La gran oposición de la UEFA, con la que existen tensiones desde hace más de un año, fue solamente una gota en el tsunami que hoy tiene ante sí mismo el dirigente suizo. Con Concacaf también en su contra, la Confederación de Fútbol de Asia (AFC) también ha oficializado su rechazo, dejando una posición muy delicada al mandatario.

El momento más crítico llegó este lunes 10 de agosto con la carta abierta de las tres confederaciones contrarias a la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA. La UEFA, AFC y Concacaf firman un comunicado conjunto a través de sus respectivos presidentes, Aleksander Ceferin, Victor Montagliani y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa.

La carta abierta hace un repaso de los acontecimientos y dicta sentencia contra un Gianni Infantino por el que pregunta, sin obtener respuesta, por qué continúa en el cargo. «Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, y distancia donde debería haber apertura. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni en solitario, sino unidos y por deber hacia el deporte al que servimos», reza uno de los últimos extractos del comunicado.

El bloque de Europa, Asia, Caribe, Norte y Centroamérica, se mantiene firme y sólido contra la gobernanza al frente de la FIFA de Gianni Infantino, tres pesos pesados que aglutinan una gran parte de las federaciones del fútbol mundial, cuya importancia es sumamente relevante.

Pese a esto, aún quedan interrogantes, actores que todavía no han tomado partido en esta historia. Sin ir más lejos, Oceanía aún no se ha manifestado al respecto y continúa reservándose su opinión mientras otros se movilizan.

Los que sí parecen estar a favor de Gianni Infantino y el rumbo de la FIFA son otros. El más evidente es la Confederación Africana de Fútbol (CAF), con la que existe especial sintonía, sobre todo con las federaciones de Marruecos, República Democrática del Congo, Mauritania o Níger, entre otras. Es el principal bloque del lado del suizo, aunque puede estar cocinándose alguno más.

La Conmebol es el otro elemento en acción que aún no ha tomado partido, aunque principalmente por una posible recompensa a su acción y apoyo hacia Gianni Infantino. El Mundial 2030 ya generó algunos beneficios para esta confederación, como son los partidos inaugurales que se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay con motivo del centenario del torneo, situación que inicialmente no estaba contemplada en el Mundial que organizan –de momento– España, Portugal y Marruecos.

Así, con todos los agentes sobre el tablero, el rumbo mundial del fútbol está a punto de cambiar, ya sea hacia la directrices que busca imponer Gianni Infantino, o hacia esa «unidad» que imploran desde UEFA, AFC y Concacaf: «Exigimos que se honre esa unidad ahora, y que haya un liderazgo que sirva al fútbol en lugar de pretender imponerse sobre él».