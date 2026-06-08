La Reina Sofía se arrodilla ante León XIV en la Catedral de la Almudena y deja la imagen más comentada de la visita

La visita del Papa León XIV a Madrid está dejando imágenes para el recuerdo, pero una de las más significativas de esta histórica jornada ha tenido como protagonista a la Reina Sofía. La Reina emérita ha vivido un día especialmente relevante al mantener un doble encuentro con el Pontífice, convirtiéndose así en una de las figuras institucionales más destacadas de la agenda papal en España. A sus 87 años, doña Sofía continúa desempeñando un importante papel representativo dentro de la Casa Real. Su presencia en los actos organizados con motivo de la visita de León XIV demuestra el vínculo que mantiene con las principales instituciones del país y su compromiso con aquellas iniciativas relacionadas con la fe, la cultura y la tradición.

La jornada comenzó con un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica, residencia temporal del Papa durante su estancia en Madrid. Hasta allí se desplazó la reina Sofía acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como por varios de sus nietos: Victoria Federica, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin. La reunión tuvo un marcado carácter familiar y permitió a los miembros de la familia real compartir unos momentos con el Santo Padre antes de los actos públicos programados para la tarde.

Este encuentro tuvo además un significado especial para la Reina emérita. León XIV se convierte en el séptimo Papa al que conoce personalmente a lo largo de su vida. Desde su llegada a España en la década de 1960 hasta la actualidad, doña Sofía ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos relacionados con la Iglesia católica y ha mantenido una estrecha relación institucional con los distintos pontífices que han ocupado el Vaticano. Para la ocasión, la madre del Rey Felipe VI eligió un elegante traje blanco, respetando el denominado «privilegio de blanco», una distinción protocolaria reservada a determinadas reinas y consortes de monarquías católicas. Esta tradición permite a unas pocas mujeres vestir de blanco en presencia del Papa, simbolizando respeto, pureza y reconocimiento de la especial relación entre sus casas reales y la Santa Sede. La Reina Sofía lució una imagen sobria y distinguida, acorde con la relevancia del encuentro.

Tras abandonar la Nunciatura, la Reina se dirigió a la Catedral de la Almudena para participar en la misa presidida por León XIV. Allí protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada. A la llegada del Pontífice, doña Sofía realizó una reverencia y se arrodilló para besar el Anillo del Pescador, uno de los símbolos más importantes de la autoridad papal. El gesto, cargado de solemnidad y significado, reflejó el respeto que la reina emérita siente por la institución que representa el Papa. La imagen de la Reina arrodillada ante León XIV fue recibida con gran atención por los medios de comunicación y por los asistentes al acto. Muchos destacaron la naturalidad con la que doña Sofía cumplió con el protocolo y la importancia histórica de una escena que unía tradición, religión y representación institucional.

La participación de la Reina Sofía en estos actos confirma una vez más su relevancia dentro de la vida pública española. A pesar de haber transcurrido más de una década desde la proclamación de Felipe VI como Rey, la emérita continúa manteniendo una intensa agenda oficial y sigue siendo una de las figuras más valoradas de la monarquía española. La visita de León XIV a España continuará en los próximos días con actos en Madrid, Barcelona y Canarias.