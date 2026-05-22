Con cara de pocos amigos y sin Jorge Navalpotro: así está siendo El Rocío de Victoria Federica

Por segundo año consecutivo, Victoria Federica ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de El Rocío. La hija de la infanta Elena ha querido vivir de nuevo esta tradicional peregrinación rodeada de amigos y junto a la Hermandad de Triana, una de las más emblemáticas y seguidas del camino hacia la aldea de Almonte. Aunque ha intentado pasar desapercibida, la apodada cariñosamente como Vic ha acaparado todas las miradas por donde pasaba, y COOL ha podido conseguir en exclusiva una fotografía en la que aparece sentada en una elegante carreta.

En la imagen, la sobrina del Rey Felipe VI luce un look formado por una falda azul marino de lunares con volantes acompañada de una blusa blanca de manga abullonada. Como no podía ser de otra manera, completaba el outfit con una gran flor roja en su cabello y un delicado mantoncillo bordado en tonos pastel, un accesorio típico de esta romería. Sin embargo, más allá de su estilismo flamenco, sencillo e impecable, lo que más ha llamado la atención ha sido su rostro serio y pensativo durante el recorrido. Una actitud que, sin duda, contrasta con el ambiente festivo y de celebración que se vive en estos días.

Por otro lado, tampoco ha pasado desapercibido que, junto a ella, no se encontrara Jorge Navalpotro, su actual pareja. Mantienen una relación desde hace aproximadamente seis meses y, desde entonces, han compartido momentos muy especiales juntos. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, eran vistos en Sangenjo junto al rey Juan Carlos I disfrutando de una especial jornada náutica. Sin embargo, por motivos aún desconocidos, el joven empresario no ha estado presente en El Rocío 2026, una fiesta tradicional con la que cada año, Victoria Federica parece estar más unida.

COOL ha conseguido fotografiar a Victoria Federica a su paso por el municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, uno de los puntos más emblemáticos y esperados del recorrido rociero. Más tarde, la Hermandad de Triana— a la que también están afiliados otros VIP como Francisco Rivera, Lourdes Montes o Raquel Bollo— ha continuado con su camino hasta la Raya de los Vázquez y Pozo Máquina, donde han realizado el tradicional sesteo antes de retomar la marcha de nuevo. Finalmente, los peregrinos pernoctarán en El Palacio del Rey, donde descansarán y repondrán fuerzas para afrontar la jornada más emocionante: la del sábado 23 de mayo. Es ahí cuando está previsto que lleguen a la aldea para postrarse a los pies de la Santísima Virgen del Rocío, culminando así los días de camino.