Pillamos a Victoria Federica en su salsa disfrutando de la Feria de Abril con Jorge Navalpotro

La Feria de Abril 2026 continúa dando mucho que hablar. Mientras las redes sociales se llenan de opiniones sobre quiénes son las mejor y peor vestidas de la fiesta andaluza, las tradicionales casetas son testigos de la faceta más desenfrenada de los rostros conocidos de nuestro país. A través de las redes sociales, el círculo más cercano de muchos de los VIPS comparte con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de estos días en El Real, y ha sido precisamente por ello por lo que hemos podido pillar a Victoria Federica disfrutando de una de sus citas favoritas del año junto a Jorge Navalpotro, su actual novio.

Tal y como se puede ver en la fotografía trascendida, la hija de la infanta Elena se encontraba tomando algo con un grupo de amigos alrededor de una mesa. A primera vista, la mayoría de sus acompañantes son desconocidos de cara a la esfera pública, pero sin duda no ha pasado desapercibida la presencia de Jorge Navalpotro, quien parece estar más que integrado con las amistades de su chica. En la imagen, no están sentados juntos, ya que entremedias se encuentra Jorge Bengoechea, el encargado de compartir esta escena en el universo 2.0.

Tanto la apodada cariñosamente como Vic como su pareja posan visiblemente felices, algo que deja entrever que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos. Y es que todo apunta a que la nieta del Rey Juan Carlos I está viviendo una semana muy especial al disfrutar por primera vez de la Feria de Sevilla con el empresario. No obstante, siendo fiel a su habitual discreción, en sus redes sociales se ha limitado a compartir sus looks.

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«De mis momentos favoritos del año, qué ganas tenía de esta semana», escribía en su perfil oficial de Instagram, hace tan solo unas horas, junto a unas fotografías de los primeros días de la feria. Precisamente entre las imágenes de estas jornadas, Victoria Federica también ha compartido una escena muy especial junto a su padre, Jaime de Marichalar, quien también parece que está disfrutando junto a la joven de este evento social que tantas celebridades reúne.

La relación de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

Después de multitud de rumores, fue el pasado mes de enero cuando Victoria Federica y Jorge Navalpotro fueron fotografiados por primera vez juntos. En las imágenes, ambos se encontraban en Abu Dabi con motivo del 88º cumpleaños del Rey Juan Carlos I, una escena que dejaba más que claro que mantenían algo más que una amistad.

Semanas más tarde, la sobrina del Rey Felipe daba un paso al frente y publicaba en sus redes unas románticas fotografías de ambos juntos y, después, concretamente en el mes de marzo, oficializaban su romance en la Semana de la Moda de París. A día de hoy, la pareja continúa derrochando complicidad allá donde va, y en los últimos días, la Feria de Abril ha sido testigo de ello.