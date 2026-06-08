La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 8 de junio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que se trata de dos historias que, pase lo que pase, ya están marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. De hecho, cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola entrega de ambas series. Eso sí, este lunes 8 de junio se han visto sorprendidos al descubrir que RTVE ha tomado la drástica decisión de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que han dado este paso, a pesar de ser conscientes del malestar que puede generar a los seguidores de estas historias?

La respuesta es clara: la cobertura especial de la televisión pública con motivo de la visita del Papa León XIV a nuestro país. Por lo tanto, sí que se emitirá una nueva entrega de Directo al Grano hasta las 17:30h. Desde esa hora hasta las 20:15 horas (es decir, las franjas que normalmente ocupan las dos series diarias) se han reservado para emitir dos acontecimientos muy importantes. El primero de ellos se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), y es la Ofrenda que se llevará a cabo en la Catedral de la Almudena. Pero no todo queda ahí, puesto que, a partir de las 19:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), se emitirá en directo el encuentro multitudinario con la comunidad diocesana que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu. Así pues, era evidente que, en este caso, RTVE también iba a dar prioridad a la actualidad, como ha hecho en infinidad de ocasiones.

¿Qué ocurrió en los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ emitidos el viernes 5 de junio?

En el capítulo 421 de Valle Salvaje, hemos podido ver cómo José Luis ha dado uno de los pasos más impactantes que se recuerdan. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al hecho de desterrar a Victoria de palacio. Pero no todo queda ahí, puesto que ha decidido hacerlo ante la atónita mirada de todos. ¡Algo verdaderamente impresionante!

Por si fuera poco, don Hernando ha tomado la firme decisión de presentar, de una vez por todas, a su hija. Eso sí, hay que tener en cuenta que la llegada de la joven no ha pasado desapercibida, ni mucho menos. Sobre todo por ese primer choque que ha tenido con Braulio, que ha logrado desatar una gran tensión en palacio. ¿Hacia dónde llevará esto?

En cuanto al capítulo 850 de La Promesa, hemos observado cómo Vera acepta quedarse en palacio, mientras que Ciro se muestra molesto, puesto que está convencido de que su presencia pone a todos en peligro. Leocadia decide mostrar al marqués la noticia que ha aparecido en el periódico: tiene estrecha relación con el título de Curro.

Manuel no se separa de la cama de Julieta, que continúa en estado crítico, mientras que Lorenzo vuelve a atacar a Leocadia y ella se defiende, haciéndole saber que si habla de su beso con Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. Martina se ha armado de valor a la hora de declararse a Adriano, a quien ha hecho saber que le quiere y que quiere estar junto a él. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.