Un influencer, muy crítico con el bocadillo de jamón de Dabiz Muñoz: «No me lo volvería a comprar»

El restaurante de Dabiz Muñoz en el aeropuerto vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales, esta vez de la mano del influencer Mario Baeza, que ha compartido con sus seguidores su sincera opinión sobre una de las últimas novedades de Hungry Club: un bocadillo de jamón ibérico que el propio chef ha descrito como «el mejor del mundo». Según el marido de Cristina Pedroche, el bocadillo lleva cuatro ingredientes; dos de ellos son secretos, avisando de que son «inesperados y muy sorprendentes»: «Jamón ibérico, pan baguette de masa madre y el secreto del chef hacen que este bocadillo sea next level (siguiente nivel)», aseguró Muñoz.

Tan bien lo ha vendido Muñoz que muchos son los que se han decidido a acudir a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas para comprobar si los casi 20 euros que cuesta merecen la pena. Uno de los influencers gastronómicos que ha decidido acudir allí ha sido Mario Baeza, creador de contenido con más de 200.000 seguidores en Instagram, quien se atrevió a probarlo y compartir su valoración con sus seguidores. Lo primero que le llamó la atención fue el precio: 18,95 euros. «Es un flautín tostado con bastantes lonchas. Tengo que decir que pensaba que iban a venir menos. No es por justificar el precio, ni mucho menos, pero…», comentó el joven justo antes de darle el primer bocado.

«Está muy bueno, pero te va a saber igual con un jamón de supermercado»

Tras probarlo, Baeza no se guardó nada: «Está muy bueno, está ‘que te cagas’ porque no deja de ser un jamón ibérico, el mejor del mundo, el Joselito. Pero, entre nosotros y sin ‘hatear’ a Dabiz Muñoz, que me parece un genio, te vas a un ‘super’, coges jamón ibérico que no sea Joselito y te va a saber igual». Una valoración que reconoce la calidad de la materia prima, pero que pone en duda que un bocadillo pueda costar ese dinero, pese a que se trata de un restaurante que promete una calidad mucho más alta que lo que suele haber en los aeropuertos, donde la oferta gastronómica no siempre es la mejor.

Hungry Club, el proyecto de Dabiz Muñoz que ya suma cinco locales

Hungry Club es uno de los distintos proyectos que forman parte del imperio de Dabiz Muñoz, el chef al frente del único restaurante de Madrid con tres Estrellas Michelin, como es DiverXO, y que ha sido nombrado mejor cocinero del mundo en tres ocasiones. El espacio abrió sus puertas hace un par de años y hoy suma ya cinco locales: cuatro repartidos por distintas terminales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y un quinto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Esta es su apuesta por reinventar la restauración de aeropuerto, consiguiendo unir el concepto de comida rápida, pero sin perder calidad.

La opinión de Mario Baeza se suma a la de otros creadores de contenido que, en visitas anteriores a Hungry Club, ya habían puesto el foco en la misma cuestión de los precios. La carta de Dabiz Muñoz está por encima de la restauración habitual de aeropuerto, por lo que muchos creen que se trata de una forma de sacar mayor beneficio y que la calidad no justifica esos precios.