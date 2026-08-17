Sydney Sweeney disfruta de sus vacaciones en Mallorca a bordo de un megayate de lujo

Mallorca vuelve a convertirse este verano en uno de los destinos favoritos de las grandes estrellas internacionales. La última en dejarse ver por la isla ha sido Sydney Sweeney, que ha aprovechado unos días de descanso junto a Scooter Braun, empresario y ejecutivo musical con quien mantiene una relación. La actriz estadounidense ha recorrido parte de la costa mallorquina a bordo del espectacular megayate Rising Sun, propiedad del magnate David Geffen, combinando jornadas de navegación con actividades acuáticas y visitas a algunos de los enclaves más conocidos de la isla. Una escapada de apenas unos días, pero suficiente para disfrutar de algunas de las estampas más reconocibles y exclusivas de Mallorca.

Una llegada a Mallorca a bordo de un megayate de lujo

Sydney Sweeney y Scooter Braun llegaron a Mallorca el pasado jueves 13 de agosto y lo hicieron de una manera que deja poco margen para la discreción: a bordo del Rising Sun, uno de los megayates más conocidos del Mediterráneo. La embarcación, propiedad del empresario estadounidense David Geffen, tiene alrededor de 138 metros de eslora y se convirtió durante varios días en la particular base de operaciones de la pareja frente a la costa mallorquina.

El viaje no fue únicamente para dos. Sweeney y Braun compartieron la estancia con Geffen y otros invitados, disfrutando de unas jornadas marcadas por la navegación y por la posibilidad de desplazarse con facilidad entre algunos de los rincones más espectaculares de la isla.

La actriz, de 28 años, ha encontrado así en Mallorca una pausa después de un verano especialmente ligado al trabajo. Antes de su llegada a Baleares, había estado en Australia participando en el rodaje de Gundam, por lo que estas jornadas mediterráneas han supuesto un paréntesis entre proyectos.

Sa Calobra, motos de agua y ‘paddle surf’

Si algo ha caracterizado las vacaciones mallorquinas de Sydney Sweeney han sido las actividades en el mar. La intérprete y su pareja aprovecharon el entorno de la isla para practicar snorkel en las aguas de Sa Calobra, uno de los paisajes más reconocibles de la costa norte de Mallorca.

Pero no se quedaron en el baño y el buceo. La pareja también disfrutó de una jornada sobre motos de agua y practicó paddle surf, protagonizando algunas de las imágenes más llamativas de su escapada. Sweeney, además, fue fotografiada conduciendo una moto de agua y luciendo un estilismo de inspiración deportiva que dejaba claro que el descanso no estaba reñido con la aventura.

De la Serra de Tramuntana a Deià

Aunque el mar fue el gran protagonista de la escapada, Sweeney y Braun también quisieron conocer otra de las caras más famosas de Mallorca. La pareja se desplazó hasta Deià, uno de los pueblos más emblemáticos de la Serra de Tramuntana, donde fueron vistos paseando y recorriendo algunos de sus establecimientos.

Desde allí continuaron hasta el Port de Sóller, otro de los enclaves más reconocibles de la isla. Allí caminaron por la zona y entraron en algunas tiendas de recuerdos, en una escena mucho más cercana a la de cualquier visitante que quiera disfrutar de una jornada de verano que a la de una de las actrices más populares de Hollywood.

El último paseo antes de abandonar la isla

El domingo 16 de agosto, el Rising Sun llegó hasta la zona de Palma. Fue allí donde terminó la breve estancia mallorquina de la pareja. Sweeney y Braun desembarcaron en Cala Gamba y, posteriormente, se trasladaron hasta el aeropuerto para continuar su viaje en un vuelo privado.

Han sido apenas unos días, pero el recorrido de la actriz por Mallorca reúne buena parte de los ingredientes que han convertido a la isla en uno de los destinos favoritos del turismo internacional de alto nivel: un gran yate, calas de aguas cristalinas, deportes acuáticos, pueblos de la Serra de Tramuntana y restaurantes, tiendas y puertos con un marcado carácter mediterráneo.