De Jeff Bezos a Cristiano Ronaldo: los impresionantes yates de los famosos en Ibiza

Agosto es el mes en el que Ibiza se convierte en el escenario flotante más exclusivo del Mediterráneo. Mientras algunos famosos aterrizan en la isla para dejarse ver en los beach clubs más codiciados, otros prefieren mantenerse a cierta distancia del foco mediático y vivir el verano desde la cubierta de sus impresionantes embarcaciones. Desde empresarios multimillonarios hasta estrellas del deporte y la moda, los grandes yates se han convertido en una extensión de su estilo de vida y en una de las imágenes más reconocibles de la temporada estival pitiusa. Si este verano quieres jugar a identificar quién se esconde detrás de esos espectaculares barcos fondeados frente a Formentera, estos son algunos de los nombres a los que merece la pena seguir la pista.

Jeff Bezos y el impresionante Koru

Si hay un yate que acapara todas las miradas cuando aparece en aguas baleares, ese es el Koru, propiedad de Jeff Bezos (por ahora). El empresario ha convertido Ibiza y Formentera en una de sus paradas habituales durante los meses de verano, donde suele navegar acompañado de amigos tan conocidos como Leonardo DiCaprio o Lauren Sánchez.

El Koru no es un yate cualquiera. Construido por el astillero holandés Oceanco y entregado en 2023, alcanza los 127 metros de eslora, lo que lo convierte en uno de los veleros más grandes del mundo. Está valorado en alrededor de 500 millones de dólares y cuenta con tres enormes mástiles de unos 70 metros de altura. Además, suele navegar acompañado por el Abeona, un barco auxiliar de 75 metros que transporta helicóptero, equipamiento y parte del personal de servicio.

Ver al Koru fondeado frente a Cala Jondal o navegando entre Ibiza y Formentera es uno de los espectáculos náuticos más comentados de cada verano.

Cristiano Ronaldo y su elegante Azimut Grande

Cuando no está concentrado en sus compromisos deportivos, Cristiano Ronaldo disfruta de largas jornadas en el mar junto a Georgina Rodríguez y sus hijos.

Su embarcación más conocida es un Azimut Grande de aproximadamente 27 metros de eslora, bautizado popularmente como CG Mare. El yate dispone de cinco camarotes, amplias zonas de solárium y espacios interiores diseñados para largas travesías con total comodidad.

Aunque suele moverse por distintos puntos del Mediterráneo, Ibiza figura habitualmente entre sus destinos favoritos durante los meses de verano, especialmente por la privacidad que ofrecen algunas calas de la isla y de Formentera.

Rafael Nadal y su espectacular catamarán Great White

No hace falta cruzar medio mundo para encontrar a uno de los propietarios de yates más conocidos del panorama español. Rafael Nadal es un apasionado del mar desde niño y siempre que su agenda se lo permite navega por Baleares.

Su embarcación, Great White, es un impresionante catamarán Sunreef 80 Power de unos 24 metros de eslora. El modelo destaca por su amplitud y por una distribución pensada para disfrutar del exterior. Cuenta con amplias cubiertas, comedor al aire libre, zonas de relax y una plataforma hidráulica para deportes acuáticos.

Las aguas entre Mallorca, Ibiza y Formentera son territorio habitual para el campeón español, por lo que no sería extraño verlo este agosto disfrutando de algunos días de desconexión lejos de las pistas.

David Beckham, un habitual del Mediterráneo

David Beckham lleva años siendo uno de los rostros más fotografiados del verano europeo. El británico es un gran aficionado a la navegación y suele pasar parte de sus vacaciones recorriendo el Mediterráneo.

Entre las embarcaciones asociadas a Beckham destaca Seven, un yate que toma su nombre del mítico dorsal que lució durante gran parte de su carrera deportiva.

Las Baleares son una de las zonas donde más frecuentemente se le ha visto navegar junto a Victoria Beckham y sus hijos, alternando jornadas de playa con excursiones marítimas por algunas de las costas más exclusivas del archipiélago.

Conor McGregor y el Lamborghini del mar

Pocos famosos encajan mejor con un barco extravagante que Conor McGregor.

El deportista posee un Tecnomar for Lamborghini 63, una embarcación inspirada directamente en los superdeportivos de la marca italiana. Con 63 pies de eslora y una velocidad que puede acercarse a los 60 nudos, es uno de los yates más llamativos que pueden verse navegando por el Mediterráneo.

Su diseño futurista, las líneas angulosas y los acabados deportivos hacen que resulte inconfundible incluso a gran distancia. Si aparece este verano por Ibiza, será difícil no reconocerlo.

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Leonardo DiCaprio, el invitado estrella de los grandes yates

Aunque no siempre navega en una embarcación propia, Leonardo DiCaprio merece una mención especial porque es uno de los rostros más habituales de los veranos ibicencos.

Durante los últimos años se le ha visto disfrutando de jornadas en alta mar a bordo de algunos de los yates más impresionantes del Mediterráneo, especialmente como invitado de Jeff Bezos en el Koru. Las fotografías del actor relajándose frente a las costas de Ibiza y Formentera se han convertido en una imagen recurrente cada temporada.

Por eso, si este agosto ves un gigantesco velero de tres mástiles fondeado frente a alguna cala de la isla, no solo merece la pena mirar el barco: también conviene fijarse en quién está tomando el sol en cubierta.