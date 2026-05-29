StreetXO aterriza en Ibiza: así será el nuevo templo gastronómico de Dabiz Muñoz que abre sus puertas el 1 de junio
El concepto más urbano y provocador del chef llega a la isla con una propuesta cargada de espectáculo y sabores explosivos
StreetXO, el concepto más urbano y transgresor del chef madrileño Dabiz Muñoz, abrirá oficialmente sus puertas el próximo 1 de junio en Ibiza. Considerada como una de las aperturas gastronómicas más esperadas de la temporada, StreetXO Ibiza promete revolucionar la escena culinaria de la isla pitiusa con una propuesta sensorial cargada de sabores explosivos y creatividad.
El restaurante está situado en IBIZA Gallery y se integra dentro del hub gastronómico de The Site Ibiza, el nuevo destino impulsado por Palladium Hotel Group que fusiona hospitalidad, retail, arte y excelencia culinaria reconocida a nivel internacional.
Según sus responsables, StreetXO llega a Ibiza manteniendo intactas las señas de identidad que han convertido a este concepto en una experiencia gastronómica única en el mundo: cocina abierta, una barra vibrante, altísima energía, sabores únicos, creatividad sin límites… en definitiva, y como dice el propio Dabiz Muñoz, «una montaña rusa sin frenos».
Este nuevo espacio gastronómico replica el espíritu del restaurante de Madrid y lo adapta al carácter de la isla blanca a través de tres ambientes diferenciados: el Food Bar, epicentro de la energía culinaria gracias a su cocina abierta; la terraza, exclusiva de Ibiza y único espacio reservable del restaurante; y AISH, el Cocktail Bar, que traslada el universo transgresor de StreetXO al terreno de la coctelería.
StreetXO Ibiza reúne algunos de los platos más icónicos del universo StreetXO, como el Nigiri croqueta de La Pedroche, el Dumpling pekinés, el Sandwich club al vapor, el Tako de pulpo o el Bo ssam de panceta. Como broche final, el Brioche Pedroche completa una carta concebida para una experiencia intensa, sorprendente y memorable.
La carta líquida del cocktail bar reúne creaciones de espíritu vanguardista y carácter creativo, entre las que destacan DiverXO Líquido Madrizzzz 100%, Blood XO o Huevo de La Pedroche.
«Ibiza está hecha para StreetXO y StreetXO está hecho para Ibiza. Es uno de esos destinos donde StreetXO puede seguir creciendo de forma natural, porque encaja con ese concepto de hedonismo y experiencia sin filtros. Es pura energía, un sitio aspiracional a nivel mundial, donde la gente busca precisamente desconectar, disfrutar y dejarse llevar», afirma Dabiz Muñoz.
El chef madrileño, distinguido durante tres años seguidos como el mejor chef del mundo, atesora cuatro estrellas Michelin —tres de DiverXO y una de RavioXO— fruto de una visión inconformista y una búsqueda constante de la excelencia. Su propuesta culinaria desafía las reglas establecidas, rompe con la tradición más rígida y redefine la alta gastronomía a través de una cocina vanguardista, audaz y sin límites creativos.
«Contar con Dabiz Muñoz y con un concepto tan diferencial como StreetXO dentro de The Site Ibiza es todo un privilegio. Su incorporación dentro de este nuevo entorno representa un paso decisivo en nuestra apuesta por consolidar la isla, y en particular The Site Ibiza, como un destino gastronómico de referencia internacional, capaz de reunir propuestas culinarias innovadoras y marcas de gran prestigio en un mismo espacio», asegura Mayte Hidalgo, Marketing & Brand Strategy VP de Palladium Hotel Group.
StreetXO Ibiza abrirá cada noche de 19:00 a 1:00 horas.