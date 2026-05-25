COOL se hace con los detalles del nuevo templo de Dabiz Muñoz en Ibiza: inversión millonaria, platos de 45€ y el Brioche Pedroche

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche ya tienen listo su gran desembarco en Ibiza. Y no, no hablamos simplemente de la apertura de un restaurante más en la isla. StreetXO Ibiza, el nuevo proyecto gastronómico del chef madrileño dentro de Ibiza Gallery, promete convertirse en uno de los grandes epicentros del verano VIP europeo. Un espacio donde la alta cocina callejera, la coctelería extrema y el espectáculo sensorial se mezclarán en plena Platja d’en Bossa para conquistar a famosos, millonarios internacionales y amantes del lujo hedonista. Porque StreetXO Ibiza no nace como un restaurante tradicional. Nace como una experiencia. Y ahí está precisamente la clave de un proyecto que lleva meses generando expectación en redes sociales y que ya se perfila como una de las aperturas más comentadas del verano de 2026.

COOL se ha puesto en contacto con The Unexpected Ibiza para conocer más detalles sobre esta nueva aventura empresarial de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, que deslizan que StreetXO Ibiza será una propuesta «radicalmente distinta» a cualquier otra experiencia gastronómica actualmente presente en la isla.

La elección de Ibiza tampoco es casual. En los últimos años, Platja d’en Bossa ha iniciado una transformación silenciosa pero evidente: de zona asociada al turismo masivo y la fiesta nonstop a nuevo refugio del lujo internacional. Hoteles premium, beach clubs sofisticados y restaurantes de autor han ido redefiniendo poco a poco el mapa del exclusivísimo ocio ibicenco. Y ahora Dabiz Muñoz quiere formar parte de esa nueva milla de oro gastronómica. El chef, considerado una de las figuras más mediáticas e influyentes de la cocina mundial, llevaba tiempo dejando pistas en redes sociales sobre el proyecto. Finalmente, StreetXO Ibiza abrirá sus puertas este próximo junio en Ibiza Gallery, junto a The Unexpected Ibiza Hotel, dentro de un macroproyecto mayor impulsado por Palladium Hotel Group que aspira a convertir la zona en un nuevo hub de lujo internacional.

De hecho, según detalla la compañía, el concepto se integra dentro de un nuevo destino bautizado como The Site Ibiza, que reúne hospitalidad, retail, arte y gastronomía en un mismo espacio. «Ibiza se consolida como referente internacional sofisticado y vanguardista», apuntan desde el grupo, que describe el proyecto como una apuesta por «experiencias cuidadosamente diseñadas» donde la gastronomía de autor es uno de los grandes pilares. En este nuevo ecosistema, cabe destacar aquí, ya conviven algunos de los nombres más potentes del panorama internacional como Leña, COYA, TATEL o Sublimotion, junto a otros proyectos como Hell’s Kitchen. Una alineación de chefs y marcas que refuerza la idea de Ibiza como destino gastronómico de referencia mundial.

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La carta todavía no se ha revelado al completo, pero las primeras pistas ya permiten imaginar por dónde irá el concepto. Entre los platos adelantados por el propio chef aparecen algunos de los grandes éxitos del universo StreetXO, como el legendario RamenXO, el Chili Crab de concha blanda o el Crudo de sarda tatemada con gazpacho de jalapeño y nieve helada de tomates aliñados. Cocina viajera, sabores intensos, picante, marisco y mezclas imposibles que buscan impactar desde el primer bocado. Aunque todavía no se conocen los precios oficiales de Ibiza, la referencia de StreetXO Madrid apunta a una gama media-alta dentro de la experiencia gastronómica, con platos que van desde los 6,50 euros del Brioche Singapore hasta elaboraciones como la vaca rubia a la brasa en torno a los 34 euros o el Black Angus SO SSAM por unos 45 euros, mientras que postres como el Brioche Pedroche se sitúan en torno a los 16 euros, lo que anticipa un ticket medio elevado en Ibiza que podría moverse fácilmente entre los 100 y 150 euros por persona según la experiencia elegida.

Pero el verdadero giro diferencial del proyecto podría estar en la experiencia global. Porque StreetXO Ibiza quiere parecerse más a un club gastronómico de lujo que a un restaurante convencional. De hecho, parte del espacio funcionará sin reservas previas, con asientos en barra por orden de llegada. Una fórmula que recuerda más a los códigos exclusivos del nightlife internacional que al fine dining clásico. Y ahí entra otro de los grandes protagonistas del proyecto: AISH, el cocktail bar integrado dentro de StreetXO Ibiza. Según señalan, se tratará de «una dimensión paralela» donde la coctelería se convierte en extensión emocional de la cocina. Cocktails provocadores, ingredientes inesperados y una estética diseñada para intensificar la experiencia sensorial del cliente.

Todo apunta a que Dabiz Muñoz quiere ir un paso más allá del concepto tradicional de restaurante en Ibiza y entrar de lleno en el terreno del entretenimiento de lujo, donde la gastronomía se mezcla con la música, el espectáculo y la noche. En una isla cada vez más orientada a las experiencias inmersivas, ya no basta con cenar bien: el nuevo lujo pasa por vivir propuestas sensoriales completas, diseñadas para impactar y prolongarse más allá de la mesa. En ese contexto, StreetXO Ibiza encaja como una pieza pensada para romper códigos, donde la cena deja de ser el final de la experiencia para convertirse en el punto de partida de algo mucho más amplio.

El papel de Cristina Pedroche en el UniverXO

En esta nueva aventura empresarial, además, Cristina Pedroche también juega un papel importante. Aunque tradicionalmente se ha mantenido en un segundo plano dentro de UniverXO, lo cierto es que la presentadora lleva años completamente integrada en la narrativa de marca creada alrededor del chef. El famoso Brioche Pedroche —uno de los postres icónicos de StreetXO Madrid— es solo una muestra más de cómo la pareja ha convertido su universo personal en un fenómeno lifestyle perfectamente reconocible.

La apertura llega además en un momento especialmente dulce para ambos. Tras convertirse recientemente en padres de su segundo hijo, la pareja vive uno de sus periodos más estables tanto a nivel familiar como empresarial. Y StreetXO Ibiza representa precisamente eso: la expansión definitiva de una marca que ya no solo vende cocina, sino también deseo, espectáculo y exclusividad.