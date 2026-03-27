Lista de espera para comprar las zapatillas barefoot favoritas de Cristina Pedroche

La fiebre por el calzado barefoot ha encontrado una nueva protagonista. Se trata de Cristina Pedroche, popular presentadora y colaboradora televisiva que ha vuelto a marcar tendencia, esta vez lejos de las alfombras rojas, apostando por un tipo de zapatillas que prioriza la comodidad, la salud del pie y una estética minimalista. El resultado no se ha hecho esperar, generando una auténtica avalancha de búsquedas y pedidos que ha provocado listas de espera en unas deportivas convertidas ya en objeto de deseo para miles de consumidoras.

En concreto, el modelo que ha disparado el interés es el Joma C.Flexys Barefoot 25 para mujer, un calzado diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo, respetando la forma natural del pie y favoreciendo una pisada más libre. Este tipo de zapatillas se caracteriza por su suela flexible, su diseño sin drop, es decir, sin diferencia de altura entre talón y puntera, y una horma ancha que permite que los dedos se expandan de manera natural. Se pueden comprar en color beige o rosa y su precio en la página web oficial de la marca Joma es de 99,99 euros.

Este fenómeno no es nuevo en el mundo de la moda, pues ya ocurrió con prendas virales impulsadas por influencers, pero sí resulta llamativo en un producto que hasta hace poco se asociaba más al bienestar que a la estética. Más allá del efecto mediático, el auge de este tipo de calzado responde también a una tendencia de fondo, que es el creciente interés por hábitos de vida más saludables. Las zapatillas barefoot no solo prometen comodidad, sino también beneficios como una mejor postura, el fortalecimiento de la musculatura del pie y una reducción del riesgo de ciertas lesiones. En este sentido, el hecho de que una figura pública como Cristina Pedroche adopte este tipo de calzado contribuye a normalizar su uso y a acercarlo a un público mucho más amplio.

La colaboración de Cristina Pedroche y Joma

Esta colaboración de Joma y Cristina Pedroche hará que todavía más personas conozcan y se interesen por el calzado barefoot, que tiene muchos beneficios, aunque también hay ciertas recomendaciones a tener en cuenta. Los expertos advierten de que la transición a este tipo de zapatillas debe hacerse de forma progresiva. Pasar de deportivas convencionales con amortiguación a modelos minimalistas puede requerir un periodo de adaptación, ya que implica un cambio en la forma de pisar.

Uno de los puntos que más destacan los expertos es el espacio que este tipo de zapatillas deja en la parte delantera. A diferencia del calzado convencional, donde los dedos suelen ir apretados, el barefoot permite que se abran y se apoyen correctamente. Esto no solo resulta más cómodo, sino que también favorece el equilibrio y la estabilidad al caminar. Con el tiempo, el pie empieza a trabajar más por sí mismo. Según los podólogos, este cambio puede ayudar a reducir molestias habituales y a mejorar la sensación al caminar. Cristina Pedroche lo ha comprobado de primera mano y ha lanzado esta colección junto a Joma, y concretamente el citado modelo está arrasando en ventas.