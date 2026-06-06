Marc Márquez se rinde a Acosta: «Menos mal que no va con una Ducati de momento»

Marc Márquez ha demostrado que ha vuelto con más fuerza que nunca tras ganar la sprint saliendo desde la pole. Desde 2025 no se veía una versión tan arrolladora del piloto de Cervera. Parece que el brazo comienza a funcionar y la Ducati y él empiezan a ser uno por fin, algo que no se había visto en este 2026. De hecho, el ilerdense no dio opción alguna a Pedro Acosta de luchar por la victoria en Balaton Park tras una salida fabulosa que le permitió coger unos metros fundamentales para evitar esa batalla. Eso sí, el vigente campeón de MotoGP agradeció que el de Mazarrón no llevara una Ducati, «de momento».

Ya se sabe que el año que viene ambos compartirán box en el equipo rojo. Acosta saldrá de KTM para irse al Ducati Lenovo, de donde se irá Bagnaia rumbo a Aprilia, y poder medirse al siete veces campeón de la categoría con las mismas armas. Porque está claro que con la moto naranja y negra va bastante limitado a la hora de mantener un cuerpo a cuerpo contra el número 93.

Tras la carrera, Marc explicó que tenía claro el planteamiento desde el principio: «La estrategia era clara: si llegaba primero a la primera curva, hacer tres vueltas de qualy y, a partir de ahí, si conseguía abrir el hueco, gestionar. Y así lo he hecho. He hecho tres vueltas empujando como si fueran de clasificación, sin guardar neumático ni nada. Y a partir de ahí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio o dos segundos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga».

A diferencia de Mugello, Balaton Park es un circuito más favorable para él, ya que cuenta con mayoría de curvas a izquierdas (10 a izquierdas y 7 derechas), y ya se sabe que este tipo de trazados son su especialidad: «Este circuito, al ser de izquierdas, se me da bien. Al menos hemos dado un saltito. Estoy contento porque hemos dado un paso en el lado izquierdo, que a principio de temporada ni las curvas de izquierda iban bien. Esta vez ya lo sentí un poquito en Mugello. Al menos, en curvas de izquierda empiezo a jugar bien con el cuerpo. Ahora falta mejorar las de derechas, pero eso ya vendrá».

«Esto te da gasolina para seguir insistiendo»

La Ducati y Marc Márquez se compenetran mejor y, por fin, empiezan a ser uno. «El hecho de que gires con una moto, empiezas a entender exactamente lo que necesita, cómo pilotarla y sacar otros límites. Pero sí, también es verdad que a veces no es bueno sobrepilotarla, porque intentas ir más rápido y vas más lento. Para mí ahora lo fundamental es seguir mejorando. Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay sólo tres curvas a derechas en las que tienes que empujar fuerte en este circuito. Así que aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos, porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo», dijo en DAZN.

A la pregunta de Jorge Lorenzo de si volverá a sentirse como el año pasado antes de su lesión en Indonesia, el ilerdense dejó claro que lo va a intentar con todas sus fuerzas: «Si volveré o no como en 2025, yo lo intentaré. Luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero por lo menos intentarlo». Márquez era claro. Si se ha vuelto a operar, es para intentar volver a ganar. Y, por ahora, lo está consiguiendo.

Cuando le comentaron que hoy se cumplen 16 años de su primera victoria en el Mundial, en Mugello 2010 en 125cc, Marc Márquez respondió: «La verdad es que son unos números… 16 años. Veía hoy la primera fila y le sacaba 10 años a Acosta y 11 a Fermín, más o menos. Esto significa que los jóvenes llegan y es una transición natural de la vida. Todos los atletas tienen su momento. A una gente le marcará más, a otra menos, pero la transición natural es que los jóvenes poco a poco te vayan empujando y que tú vayas sacando un poquito más, pero habrá un momento en el que te irán apartando más que empujando».

Además, destacó el gran papel de Acosta en las últimas carreras y agradeció que no fuera con una Ducati por ahora: «Ahí hay un gran Acosta, que ya lo dije en Mugello y lo vuelvo a decir aquí: menos mal que no va con una Ducati de momento. Pero sí, luego está Fermín, está Bezzecchi… Nosotros seguimos a lo nuestro y, sobre todo, a disfrutar. He tenido muchos años de presión y también quiero disfrutar de este deporte».