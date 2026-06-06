Marc Márquez pasa el rodillo en la sprint de Hungría

Marc Márquez no ha dado ninguna opción a Pedro Acosta en Balaton Park. El ilerdense se ha impuesto al sprint en el GP de Hungría de MotoGP. Es su tercera victoria en la carrera corta este año tras las de Brasil y Jerez. Pero la realidad es que la batalla por la victoria duró apenas una vuelta. La Ducati llegó por delante de la KTM a la frenada de la uno y a partir de ahí impuso su dominio, liderando todas las vueltas, y cruzando la meta en primera posición por delante del piloto de Mazarrón y Bezzecchi tercero.

Después de lo visto en la clasificación, con Acosta y Márquez luchando de tú a tú por la pole, se esperaba una batalla similar a la de Mugello, pasándose el uno al otro una y otra vez. Pero es que este sábado Marc no le dio ninguna opción. En la salida, el vigente campeón de MotoGP llegó primero a la curva, con Pedro a su estela. En apenas unos giros, ambos ya habían dejado atrás a un Marco Bezzecchi que se ponía tercero partiendo desde la sexta plaza.

El líder del Mundial no podía hacer nada por evitar que se escaparan. Pero es que en el último sector el ilerdense volvió a darle un bocado al Tiburón para coger algo de ventaja. Igual que pasó en la Q2, Marc era muy superior en ese cuarto sector y eso le permitió coger algo de ventaja al inicio. Acosta veía cómo la bala roja imponía un ritmo altísimo desde el inicio, que no era capaz de seguir. Y eso hizo que en apenas tres vueltas la ventaja entre el primero y el segundo fuera de más de un segundo.

La que se pensaba que sería la batalla parecía vista para sentencia en unas vueltas. La verdadera pelea estaba por el podio entre Bezzecchi y Aldeguer. El de Gresini y el de Aprilia lucharon durante tres vueltas, hasta que el español se fue largo al pisar el piano en la chicane para intentar recortar distancia al italiano. Por suerte para él sólo perdió una posición. Se rehízo rápido y se acercó a Raúl Fernández para pelear por la cuarta plaza. Pero otro error a dos vueltas del final le hizo desistir en su batalla por la cuarta posición.

Márquez activa el modo sport

Después de ir el viernes en modo ECO, como él mismo dijo, este sábado sacó todo lo que tenía dentro para llevarse la pole y la victoria al sprint en Hungría. El hecho de estar todavía recuperándose de la operación, y no estar todavía a su nuevo 100% con ese brazo, hizo que se reservara todo para el sábado al sprint. Una vez se levantó, Marc Márquez apagó el modo ECO y activó el modo sport desde el inicio.

Ya en el FP2 fue el más rápido de la sesión, demostrando que el viernes se estaba dosificando y tenía algo más guardado. En la sesión de clasificación empezó con el pie torcido con una caída en la primera curva de su primera vuelta cronometrada. Por suerte, la caída fue muy leve y se pudo rehacer. En apenas dos vueltas ya estaba con el segundo mejor tiempo.

Pero no fue hasta los minutos finales cuando apareció definitivamente para arrebatarle la pole a Acosta. El leridano se sacó de la manga dos giros espectaculares para batir el mejor registro dos veces y asegurarse la pole por 53 milésimas. Y luego, en la sprint, volvió a salir con todo desde el inicio, dejando atrás a sus rivales en las primeras vueltas. La carrera larga será otra cosa pero hoy ha mandado Marc Márquez, con los dos grandes candidatos al título detrás: Bezzecchi, tercero, y Jorge Martín, sexto.