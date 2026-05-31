Bezzecchi se impone en su carrera de casa y Martín mantiene el pulso con Márquez séptimo en Italia

Marco Bezzecchi se ha impuesto este domingo en su carrera de casa en Mugello, ganando por delante de un Jorge Martín que mantiene el pulso al líder y compañero de equipo tras el Gran Premio de Italia de MotoGP. El piloto español sigue segundo en el Mundial al auparse de la tercera a la segunda posición en un duelo propio de su 2024 triunfal con Pecco Bagnaia. Marc Márquez terminó séptimo al perder mucha fuerza en las últimas vueltas, por detrás de Pedro Acosta, sexto.

El gran fin de semana de Raúl Fernández se truncó a la primera de cambio. El ganador de la sprint se pasó de frenada en la salida y le pasó hasta el apuntador. Acabó octavo tras perder todas sus opciones de victoria y podio en esa fatídica acción. Una pena porque durante una parte de la carrera llevó el mejor ritmo de todos.

Tras ese lance, la carrera tornó en un emparejamiento entre pilotos italianos en su carrera de casa. Bezzecchi lideraba hasta que en la quinta vuelta Bagnaia, dispuesto a volver a ganar ocho meses después (desde Japón 2025) y por primera vez en 2026, le adelantaba en la recta principal. Habría otro episodio en la 14, con ambos rueda a rueda y Marco pasándole por el interior para recuperar el liderato.

En paralelo había otro duelo entre compatriotas, del que también salía airoso el perro más viejo en primera instancia. Era un Márquez que se imponía a Acosta para pilotar con solvencia en la cuarta posición durante más de la primera mitad de la prueba, pero que se encontraba con la respuesta del murciano simultáneamente con el derbi italiano.

Acosta y Márquez, atrás

Ni a uno ni a otro tuvo que hacer frente un Martín que se mostraba cómodo ubicado entre los dos hasta que en la 16 se lanzó a por Bagnaia para ponerse segundo. Márquez dio juego a falta de cinco vueltas, generando un duelo a cuatro motos por la cuarta plaza. Le empezaron superando Ogura y Di Giannantonio y la Ducati del de Cervera se quedó sin fuelle para tan si quiera emprender un ataque.

El japonés también adelantó a Acosta, echando un jarro de agua fría sobre los españoles. Ogura y Pedro se llegaron a tocar y, finalmente, Di Giannantonio, tercero del Mundial, también le haría morder el polvo. Revelación total el nipón en 2026. Apretó las tuercas a Bagnaia en un épico desenlace en el que le llegó a arrebatar durante unos instantes el tercer puesto.

Triunfazo de Bezzechi y Jorge Martín cerca

Había recortado nueve décimas de un plumazo, pero Pecco sacó su casta y evitó un podio compuesto por tres Aprilia en Italia. Cuarto triunfo de un Bezzecchi que terminó a lágrima viva en su casa, pero con Martín al acecho en un apasionante enfrentamiento por el título entre pilotos de la marca italiana. Aventaja en 17 puntos al español cuando se cumple un tercio del campeonato.