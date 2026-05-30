Raúl Fernández gana su primera sprint en Mugello con Martín segundo y Márquez quinto

Raúl Fernández se ha llevado la victoria al sprint en el GP de Italia de MotoGP. El piloto madrileño ha dado un golpe encima de la mesa con su primera victoria al sprint en MotoGP. Ganó el año pasado en Australia la carrera larga y hoy logra, en casa de Aprilia, su primer triunfo un sábado por delante de Jorge Martín. Fabio Di Giannantonio completó el podio, con el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, cuarto, y Marc Márquez, quinto.

Gran salida de Marc Márquez, que adelantó a las tres Aprilia en la recta para ponerse primero. El de Cervera aprovechó la velocidad punta de la Ducati para situarse en primera posición. Pero estaba todo muy apretado. Raúl Fernández se situó primero tras un toque entre Martín y Marc, que hizo bajar al 93 hasta la cuarta posición. Luego también perdió posición con Di Giannantonio y Raúl se afianzó en el primer puesto.

La gran sorpresa la protagonizó Diogo Moreira. El brasileño se situó tercero saliendo desde la octava plaza. Estaba por delante de Bezzecchi, Di Giannantonio y Márquez. El ilerdense, de hecho, fue superado también por el piloto del VR46 y cayó a la quinta posición. Pocos giros después sería sexto después de que le adelantara también Bezzecchi, que también acabaría pasando a Moreira para situarse cuarto.

Marc estaba pegado a Moreira, pero el alumno aventajado de la escuela Márquez frenaba muy tarde. Eso lo ha aprendido del maestro. No fue hasta la vuelta siete cuando el piloto de Ducati consiguió pasar al rookie de Honda aprovechando el rebufo de la larga recta principal. A partir de ahí, el español se marchó y le metió medio segundo en una vuelta. Pero hasta ahí llegó la carrera del nueve veces campeón del mundo. No pudo dar caza a Bezz para luchar por la cuarta posición.

Por delante, Jorge Martín apretaba en las últimas vueltas para dar caza a Raúl. Pero el piloto de Trackhouse aguantó bien y mantuvo la ventaja con el de Aprilia oficial para llevarse la victoria. Una carrera en la que dominó Fernández de principio a fin. En cuanto se puso primero en carrera aprovechando el jaleo entre Marc y Jorge, Raúl no soltó esa primera posición. Se escapó en solitario y ganó con un segundo de ventaja. Y con este triunfo se mete en el selecto club de los elegidos, esos pocos que han ganado sprint y carrera larga en MotoGP.