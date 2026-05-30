Tellado dice que las críticas del PNV a Sánchez son «lágrimas de cocodrilo»: «O apoya a la mafia o el cambio de Gobierno»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que las críticas del presidente del PNV, Aitor Esteban, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son «lágrimas de cocodrilo». El dirigente popular ha espetado a la formación nacionalista que «o se sostiene a la mafia o se apoya un cambio de Gobierno». Así se ha expresado este sábado en una jornada política y festiva del PP de Bilbao.

El también diputado del PP ha dicho que los socios de Sánchez (Sumar, PNV, EH Bildu, Junts o ERC) tienen un «papelón» al apoyar a lo que él ha definido como «un Gobierno corrupto, que da asco y que avergüenza a todo un país».

«La realidad es que hoy, en mayo de 2026, o se está con Sánchez o se está con la democracia. Y ese es el dilema que tiene toda esta gente. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España», ha subrayado, para aseverar que «no hay más opciones».

Tellado ha espetado que «no vale con declaraciones grandilocuentes de cara a la galería». «No vale eso de las lágrimas de cocodrilo del señor Aitor Esteban», ha afeado al dirigente nacionalista. «El PNV se está especializando en esa táctica de declaraciones de cara a la galería», ha apostillado.

Tellado a Esteban: «No son tertulianos»

El secretario general del PP ha afeado que «ahora todos los días dicen que la legislatura, que empezó gracias a ellos, está acabada y que urgen elecciones». «¡Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta!», ha ironizado Tellado, para añadir: «¿Y por qué no las provocan ellos?». «Ellos son los que hicieron a Pedro Sánchez presidente después de haber perdido las elecciones generales», ha sentenciado.

El dirigente del partido con sede en Génova ha reprochado a Esteban su actitud: «No son tertulianos, ni comentaristas de la actualidad». «Al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo. Si el PNV ha sido el que, con sus seis escaños, hizo a Sánchez presidente, hoy no está para comentar la actualidad, está para asumir su parte de responsabilidad en todo lo que está sucediendo y para tomar decisiones que deben apartar a un gobierno mafioso y corrupto», ha resaltado.

Además, les ha dicho a los socios de Sánchez que si «ahora están tan disgustados con la situación política que vive nuestro país, ahora lo que tienen que hacer es retirarle el apoyo a Sánchez».

En palabras de Tellado, «no vale de nada poner mala cara y de disgusto», cuando, en su opinión, todo lo que está pasando es «culpa» del PNV. «Al final, mucho ruido y muy pocas nueces. Esa es la realidad en el País Vasco y en el conjunto de España. Se les ha caído la careta de la buena gestión que nunca ha habido», ha espetado.

Críticas a Sánchez

Tellado ha señalado a Sánchez como responsable de las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: «Cinco días recluido en el Palacio de la Moncloa después de aquella carta de amor a Begoña, y resulta que no deshojaba la margarita de si irse o quedarse, no, organizaban una trama gansteril contra jueces y fiscales de nuestro».

Tellado ha expresado que Sánchez «ordenaba la cloaca» y es el «capo de la mafia»; además, le ha afeado ser «el número uno de toda la corrupción que ha plagado la política española a lo largo de los últimos ocho años». Entre otras causas, ha citado la que afecta al «líder espiritual» del sanchismo, según Tellado, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Sánchez está detrás de todas estas causas, la macrocausa Sánchez. Estoy seguro de que, más pronto que tarde, acabará sabiéndose todo», ha apostillado.