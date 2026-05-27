Abascal acorrala a «la mafia» de Sánchez y Zapatero: «Hay que detenerlos y juzgarlos»

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha pronunciado este miércoles tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la sede nacional del PSOE, en Ferraz. El dirigente del partido verde ha acorralado a lo que denomina «la mafia» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de José Luis Rodríguez Zapatero y asegura que «hay que detenerlos y juzgarlos».

En un vídeo compartido a través de sus redes sociales, Abascal ha reaccionado a las últimas noticias en relación con el PSOE y sus tramas de corrupción. «La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha vuelto a la sede de Ferraz, es decir, a la sede del PSOE», ha resaltado. «No pasa una semana, no pasa un día, no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero, de Zapatero y de Sánchez, que gobierna España desde hace ocho años», ha añadido.

Abascal asegura que «hay que detenerlos y hay que juzgarlos» y que es necesario que los españoles sepan «que todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando desde distintos puestos nacionales e internacionales, es únicamente porque forman parte de la misma mafia de Sánchez y de Zapatero».

«Basta», ha escrito Santiago Abascal junto a la publicación de vídeo, y ha añadido que «hay que recuperar una España decente», en relación con las últimas noticias con respecto al PSOE, sobre todo centradas en la entrada de la UCO en la sede nacional del partido y en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, por parte de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La UCO entra en Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por financiación ilegal a las cloacas socialistas lideradas por Leire Díez, conocida como la fontanera de la formación, ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

El juez Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.