Movilización total por el Rayo Vallecano: mil formas distintas de buscarse la vida para estar en Leipzig

La final de la Conference League moverá a más de 12.000 aficionados del Rayo Vallecano a Leipzig. Detrás de cada uno hay una historia distinta, puesto que todos han tenido que buscarse la vida por su cuenta, sin apenas apoyo del club. Desde las peñas del club han movilizado hasta una decena de chárteres para desplazarse a Alemania e incluso un aficionado, él solo, ha conseguido fletar otro. Los que lo han hecho en vuelos comerciales –la mayoría– llegan tras escalas interminables. La movilización del rayismo ha sido total, ayudándose entre ellos para poder apoyar a los suyos en el partido que llevan toda la vida esperando.

Este miércoles el Rayo estará acompañado en las gradas del Red Bull Arena por una masa social que nunca les ha dejado solos. A destacar que el estadio de Vallecas tiene capacidad para 14.700 espectadores, por lo que la movilización no puede ser mayor. Como bien han explicado los jugadores –que sienten una profunda unidad con ellos– nada sería posible sin ellos y el mayor orgullo para la plantilla está siendo la forma en la que ven disfrutar a los suyos en esta temporada que no será fácil olvidar.

De hecho, algunos futbolistas han colaborado en un crowfounding que se abrió para ayudar a más de 50 rayistas que fueron estafados. La ilusión desbordaba Vallecas y hubo quien quiso sacar tajada. Por 250 euros se podía sacar un viaje en autobús para estar en la final, pero ese autobús no existía. De nuevo, el rayismo se volcó y se recaudaron más de 8.000 euros para no dejar a esos aficionados sin su viaje.

Luego están las horas y horas en aeropuertos, con conexiones hacia Leipzig interminables. Vuelos a Núremberg, Berlín, Fráncfort… en ocasiones con paradas en Malta, en Roma, en Praga o en Viena. Por no hablar de los que han viajado a Barcelona para desplazarse desde ahí a Hannover antes de emprender casi 300 kilómetros hasta Leipzig o los que lo han hecho desde Mallorca, que tiene conexión directa con la ciudad en la que se celebra el partido.

La mayoría de ellos no tienen alojamiento en Leipzig y deberán hacer noche en la estación de tren de la ciudad a la espera de que comiencen a circular los trenes de camino a los respectivos aeropuertos para volver a Madrid. Entre los que sí que tienen donde dormir, hay casos en los que también ha sido muy importante, de nuevo, la generosidad de la comunidad rayista. Desde la forma de compartir pisos turísticos hasta la predisposición de una mujer para abrir las puertas de su casa a los rayistas.

Vallecas se muda a Leipzig

Otro de los factores que han complicado la presencia del rayismo en Alemania han sido las pocas entradas que la UEFA ha puesto a disposición del club. De las 47.800 localidades con las que cuenta el Red Bull Arena, poco más de la mitad han ido para Rayo y Crystal Palace. Esto hace que cada club haya contado con unas 12.000 entradas. Y, claro, la afición se las ha tenido que apañar para no quedarse sin su entrada.

El club puso entradas a la venta vía online por primera vez en su historia. Lo hizo facilitando unos códigos a través del abono. Muchos de ellos eran cedidos por los propios abonados que no tenían pensado viajar a Leipzig para que, así, otro aficionado pudiera estar en la final apoyando al equipo. Todo para llenar la ciudad alemana y poder así vivir el partido de su vida ante un Crystal Palace al que esperan arrebatarle el título.