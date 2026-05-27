El baile inolvidable de Trejo con el Rayo: «Es un regalo vivir esta final»

Sonará el silbato y, con el Rayo Vallecano campeón o no, Óscar Trejo dirá adiós. Cerrará su etapa en el conjunto franjirrojo tras nueve temporadas. Quiere hacerlo, lógicamente, por todo lo alto, pero como bien dice «es un regalo vivir» esta final. Nadie imaginaba estar en Leipzig hace ni siquiera un año, cuando el equipo cerró su clasificación para la final de esta Conference League, así que no hay mejor escenario para que el Chocota se despida del club de su vida.

En Leipzig pondrá fin a su carrera en Vallecas y lo hará contento, independientemente de si juega o no ante el Crystal Palace. «Estar dentro de los 25 o 27 que somos es un regalo», apuntaba en la rueda de prensa previa al partido. Allí apareció junto a Iñigo Pérez y Álvaro García. Los tres son parte importante de este Rayo que se juega el primer título de si historia en Alemania.

«Si nos remontamos a nuestra niñez, quién me iba a decir que a mis 38 años iba a estar jugando una final europea», señalaba Trejo horas antes de disputar su último partido como rayista. Tendrá la oportunidad de levantar el título si consiguen doblegar al Crystal Palace, pero, más allá de eso, es tiempo de «disfrutar».

Están siendo meses de lo más emocionantes para el futbolista, que es clave en la unión del vestuario del Rayo Vallecano y, por tanto, del éxito de las dos últimas temporadas, que han sido las mejores en los 102 años de historia del club. Desde que anunciara su marcha hasta ahora, ha recibido multitud de homenajes, aunque ninguno más especial que el del último partido en Vallecas.

Allí, un mosaico espectacular honraba a la figura del capitán del Rayo. Entre lágrimas y cantando con la afición se despidió, pero todavía quedaba este último baile para ponerle el broche a su etapa como franjirrojo. Un partido que será, pase lo que pase, inolvidable. «Las emociones, los nervios y el miedo por toda la gente que ha venido», hablaba Trejo imaginando lo que sentirá cuando pise el Red Bull Arena.

Como uno de los principales artífices de este equipo, hablaba también de la importancia que ha tenido esta temporada la unión del grupo en conseguir estar en esta final. Algo que es «mágico», pero que ha sido un «proceso duro», puesto que no ha sido fácil llegar a esta final. Juegue o no, tiene claro que tratará de «disfrutar» contra el Crystal Palace, donde se cerrará su capítulo con el Rayo y espera hacerlo a lo grande, con su primer título continental.