«¡Ahora, Rayo! ¡Ahora!», canta Vallecas cada vez que el rival achica agua ante la tormenta. Nunca un momento había tenido tanta importancia como el que se dará este miércoles en el Red Bull Arena de Leipzig. Es el día del Rayo Vallecano. El Rayito, el humilde por excelencia de nuestro fútbol, juega este 27 de mayo de 2026 su primera final europea, la de la Conference League. Y no tendrá a un barrio detrás, tendrá a todo un país empujando para doblegar al Crystal Palace.

El Paragüero espera. Así es como han bautizado en Vallecas al título. Algo realmente secundario para una afición que ya se siente ganadora, para un grupo que ha cumplido con creces con las exigencias de los suyos. Aunque, llegados a este punto, ¿por qué no llevárselo? Sería la guinda a un ciclo que se convertirá en leyenda de este club, el de Iñigo Pérez, Óscar Trejo y los Isi, Álvaro García o Batalla. Obreros de este deporte que han encontrado su hogar en el viejo feudo franjirrojo. El fútbol de antes contra el glamour de la Premier, máximo exponente de la industria en la que se ha convertido.

Lo cierto es que la final no puede llegar en un momento mejor para el equipo madrileño. Nueve partidos sin perder, incluyendo seis victorias, y dos meses espectaculares han permitido a La Franja tener un ascenso meteórico en la clasificación de la Liga, hasta finalizar octavos y quedarse a un punto de volver a entrar en Europa por esa vía. Aunque lo verdaderamente importante para la afición ha llegado en competición continental, con el viaje de los de Iñigo Pérez hasta esta final.

Todo comenzó ante el Neman bielorruso en el playoff de agosto y, después, llegaron el Shkendija normacedonio, el Hacken sueco, los polacos del Lech Poznan y del Jagiellonia, el Slovan de Bratislava y el Drita kosovar. Sólo una derrota en esta fase de liga, en la que finalizaron con 13 puntos de 18 posibles. Se empezaba a soñar entonces con una final a la que se llegaría tras superar al Samsunspor turco, al AEK de Atenas y al Racing de Estrasburgo. Se sufrió en las dos primeras, sobre todo ante unos griegos que llegaron a empatar el 3-0 de la ida. Pero lo que pasó en Francia terminó de desatar la ilusión. Con la final en la mano, era difícil no imaginar a este equipo haciendo realidad lo que era una quimera al comienzo del curso.

El Crystal Palace separa al Rayo de la gloria

En Leipzig espera el Crystal Palace. Con la máscara de ser también un humilde del fútbol inglés llega a esta final un conjunto londinense que vive al amparo de un grupo de multimillonarios estadounidenses, entre los que se encuentra el dueño de los Jets de la NFL, Woody Johnson, que compró en 2025 el 43% de las acciones a Eagle Football Group. Precisamente, por este último holding, propietario también del Olympique de Lyon, no jugaron este curso la Europa League, dado que ganaron la FA Cup el pasado curso al Manchester City. También se impusieron a principios de temporada al Liverpool en la Community Shield y, ahora, buscan llevarse esta Conference.

Por el camino, los ingleses han dejado a la cuneta a equipos de renombre como son la Fiorentina, en cuartos de final, y al Shakhtar Donetsk en semifinales. En la fase de liga fueron capaces de superar a equipos ilustres como el Dinamo de Kiev o el AZ Alkmaar, aunque cayeron también ante el Estrasburgo en Francia. Para llegar a octavos tuvieron que superar la eliminatoria previa, al terminar fuera de los ocho primeros.