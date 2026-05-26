Óscar Valentín: «El barrio está como loco con el Rayo, ojalá podamos celebrarlo juntos»

El Rayo Vallecano afronta el partido de su vida, la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Una oportunidad única para el humilde club de Vallecas, que buscará su primer título continental en Leipzig. Un sueño para todo un barrio y para una plantilla que es una familia. Gracias a esa unión han conseguido llegar hasta aquí. Uno de sus máximos representantes es Óscar Valentín (Ajofrín, 1994), capitán de este barco junto a otros dos líderes como son el míster, Iñigo Pérez, y el Chocota Trejo.

Vinculado al club desde sus inicios, en la cantera franjirroja, tuvo que pasar pasar por Tercera División con el desaparecido Alcobendas Sport o por Segunda B con el Rayo Majadahonda. Una carrera forjada en el barro, hasta que volvió al Rayo para ascender con él a Primera y, años después, alcanzar la final de esta Conference, algo que no imaginaba al comienzo del curso. Antes de viajar a Alemania, atendió a OKDIARIO en el media day previo al choque contra los londinenses.

Pregunta: Óscar, ¿qué está significando esta temporada para un jugador que lleva toda la vida en el club?

Respuesta: Es algo único. Algo que no te imaginas al principio de temporada, cuando empiezas con esta competición. No sólo la competición, sino la gran temporada que estamos haciendo, también en Liga. Es algo que ni se nos pasaba por la cabeza el poder vivir la semana que estamos viviendo.

P: ¿Imaginaban llegar hasta esta final al principio de temporada?

R: Viendo cómo el equipo compite en liga, viendo que nos hemos enfrentado a los mejores del mundo y cómo ha competido este equipo, es verdad que el equipo tiene ambición, va paso a paso y ve que está haciendo una gran competición. Pero cuando empezamos con la previa de la Conference no te imaginas que vas a jugar la final.

P: Vais a llevar a más de 12.000 rayistas hasta allí. Se va a convertir Leipzig en un Minivallecas.

R: Nos hace sentir orgullo de nuestra gente, sobre todo del gran esfuerzo que hacen, tanto económico, como días de vacaciones que se cogen en el trabajo. Es un esfuerzo muy grande para ellos. A nosotros nos da mucho orgullo que puedan estar allí.

P: ¿Se sentirían en deuda con la afición si no consiguen traer la copa?

R: Conociendo un poco a la afición, el hecho de vivir una final ese día creo que ya es una recompensa muy grande para todos. Poder celebrar un título europeo con nuestra gente es lo más grande que ahora mismo podemos vivir como Rayo Vallecano.

P: No sé si lo han hablado o prefieren no hacerlo, pero ¿quién levantaría la copa en caso de ganarla, Trejo o usted?

R: Me encantaría dársela a él para que la levantase, pero viendo cómo es Trejo seguramente diga que la levantemos entre los dos. Ojalá llegue ese momento y tenga que tomar esa decisión.

P: Teóricamente no llegan como favoritos, pero llegan con una dinámica muy buena y sin presión.

R: Sin presión. Nunca la hemos sentido. El hecho de enfrentarnos con equipos que parten de favoritos a nosotros también nos da un plus de motivación. Hay diferencia, sobre todo presupuestaria, de valor de mercado de la plantilla… Creo que no se va a notar tanto en el campo, porque nosotros nos hacemos muy grandes. Competimos contra cualquiera.

P: Vienen en un momento de forma espectacular. Hay un estado de euforia, mucha unión en el vestuario, les sale todo. ¿Hasta qué punto puede influir en la final?

R: Estamos en un momento sobre todo de confianza. De decir: «Joder, hostia, qué buenos somos». El equipo se lo está creyendo. Creo que tiene mucha confianza contra cualquier equipo y terminar así la temporada, en este estado de forma, es el mejor momento para afrontar la final. Respecto a la unión del vestuario, creo que está siendo la clave de todos estos años para que las cosas funcionen y es algo que tenemos que mantener para que las cosas sigan funcionando.

P: ¿Qué le diría a todos los rayistas de cara hasta el final?

R: Sobre todo agradecerles el esfuerzo y que disfruten del día, que va a ser único, de los días previos… de todo. El barrio está como loco con el equipo y sólo agradecer y que disfruten de esta experiencia que a lo mejor no se vuelve a vivir nunca más.

P: ¿Celebramos el jueves en la fuente de la Asamblea?

R: Sí, ojalá. Ojalá pase como el año pasado y estemos todos juntos en algo único.