Aston Martin admite otro fiasco con Fernando Alonso

Fernando Alonso las está viviendo de todos los colores en Aston Martin. El pasado domingo abandonó por tercera vez en el Mundial de Fórmula 1, aunque el motivo de su última retirada ya no eran las vibraciones que le llegaron a provocar calambres en las manos y en los pies, sino por un motivo que dejaba en peor lugar, si cabe, a su escudería. Los británicos, en boca de Mike Krack, han confesado que se pasaron de rosca con el asiento a sabiendas de los severos problemas de espalda que sufre desde finales de 2024.

El español sólo pudo aguantar 22 vueltas de carrera por esa incomodidad en el asiento, aunque no escondió que si se hubiese jugado un gran botín, habría resistido arriesgando su físico. Para no luchar ni por puntos, pues no le compensó el esfuerzo. Lógico. Además, Aston Martin ha tenido la decencia de no esconder el motivo real de su abandono, y es que forzaron demasiado para dar más margen a la competitividad de un monoplaza que sigue muy lejos de aspirar a algo.

«Llevaba un tiempo incómodo, nunca hasta el punto de que fuera un verdadero obstáculo, pero es como un punto de presión en el que sientes que va a peor y peor, y creo que tenemos que reconsiderar un poco la posición del asiento», reconoció Mike Krack tras el Gran Premio de Canadá. Hay que aclarar que mucho antes de la cita en Montreal Alonso ya llevaba tiempo protegiendo su espalda con cojines dentro del coche.

«Con estos coches intentas ir lo más bajo posible, y para ello, si miras cómo se sentaban los pilotos en los últimos años, cada vez se han ido inclinando más y más hacia una posición tumbada. Por lo tanto, tenemos que mirarlo. Quizá hayamos ido un paso demasiado lejos, pero es algo que debemos revisar», añadió el ejecutivo luxemburgués.

Un calvario que no cesa para Alonso

Aston Martin tiene algo menos de dos semanas para corregir este nuevo contratiempo y evitar que Alonso vuelva a sufrir el próximo fin de semana en el GP de Mónaco, donde una buena clasificación en uno de los circuitos más exigentes del campeonato sería decisiva para ilusionarse con algún resultado más optimista que superar a los dos Cadillac o a su compañero de equipo, Lance Stroll. Aún queda para rato con el calvario de Fernando…