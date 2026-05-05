Fernando Alonso se arma de paciencia en el peor momento de Aston Martin

Fernando Alonso se ha convertido en el único ‘portavoz’ que merece la pena escuchar de la fusión Aston Martin-Honda. El piloto español de 44 años está dando una lección más en este punto tan avanzado de su carrera en la Fórmula 1, pese a vivir uno de los peores momentos a nivel de rendimiento por culpa del nefasto AMR26. Lejos de hacer como harían otros y endurecer su discurso contra su equipo semana tras semana, el asturiano ha optado por armarse de paciencia y realizar una crítica constructiva que vaya en sintonía con el esfuerzo de la escudería por salir del hoyo.

Alonso fue muy claro tras la carrera del pasado domingo en Miami, donde logró ser decimoquinto adelantando a Checo Pérez en las últimas vueltas para firmar su mejor resultado de la temporada. «Sonaremos repetitivos porque tenemos que hablar con los medios de jueves a domingo (durante los Grandes Premios). Hacéis vuestro trabajo, pero nuestro mensaje será repetitivo porque no vamos a tener mejoras hasta el verano. Así que no podemos esperar otra cosa en Canadá», aseguró el bicampeón del mundo.

Dos días antes, Alonso ya aclaraba que las ocho carreras que quedan (contando entonces la de Miami) hasta la fecha que se han marcado en rojo en el equipo será prácticamente imposible pelear por puntos. Y lo más llamativo es que, siendo la primera persona consciente de ello, mantenga una actitud positiva que ya cuesta encontrar entre los jóvenes… Imagínense en otro piloto que hubiese competido en sus condiciones a esa edad.

Esa cita que se fijan en Aston Martin para elevar las prestaciones es la que desveló el propio Fernando numéricamente: «Después del verano, pero no antes de la carrera 14». Manteniendo el calendario inicial sin las suspensiones de Bahréin y Arabia Saudí, se refiere al GP de Holanda. Habiéndose restado las dos carreras en Oriente Medio, la prueba en Zandvoort ya es superar con creces el ecuador del Mundial 2026, por lo que no es ningún secreto que las mejoras llegarán tarde para luchar por cualquier objetivo medianamente ambicioso.

Alonso y las mejoras de Aston Martin

Pero todo tiene su razón de ser y, si Aston Martin va a cambiar radicalmente el motor Honda adaptándose al sistema ADUO (ayuda del reglamento de la FIA para los equipos rezagados cada seis carreras), no merece la pena empeñarse en subir de rendimiento con el trabajo de base por hacer. Así lo explicaba Alonso en Miami: «No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante. Necesitas una estrategia con el techo de gasto y este era el plan desde el principio».

Todo esto mientras sigue a vueltas con su futuro. A Alonso no le están dejando mostrar que su pilotaje está al 100%, pero aun así vive un momento feliz. Acaba de ser padre de su primer hijo e incluso habla de que le gustaría aguantar en la F1 hasta que este pueda disfrutar de sus carreras y subirse a su monoplaza. Pero el asturiano aún no ha tomado decisión y esta mitad de año dedicará su atención tanto a la evolución de Aston Martin como a escucharse a sí mismo y ver cuál será su próximo paso en el camino con un contrato que termina al final de 2026.