Antonelli bate a dos campeones y se confirma en Miami con Sainz noveno y Alonso decimoquinto

Kimi Antonelli ha tenido que batir este domingo a los últimos dos campeones del mundo de Fórmula 1 para confirmar su liderazgo en el Mundial 2026 y en Mercedes en el Gran Premio de Miami, donde ha conseguido su tercera victoria consecutiva, con la que abre brecha en la tabla. El italiano se impuso a Lando Norris, quien le siguió de cerca hasta el final, y a Max Verstappen, al que le clavó uno de los adelantamientos de la carrera.

Bravo, Carlos Sainz. El piloto español elevó el Williams de la decimocuarta a la novena posición para lograr sus segundos puntos de la temporada, superando de nuevo a su compañero Alex Albon, décimo. El madrileño ha notado la pequeña mejoría de su monoplaza y la trasladó a la pista con una gran salida en la que llegó a discutir la posición a Verstappen, que le cerró todo el espacio para enfado del madrileño. «Como compite en la zona media, se piensa que puede hacer lo que quiera», clamó.

Nada que ver con la penosa situación de Fernando Alonso. El asturiano trató de apurar lo máximo posible con los neumáticos medios de salida por si aparecía la lluvia y, con ella, la posibilidad de luchar por algo más, pero se dio de bruces con la realidad, que una vez más se volvió en su contra cuando los pronósticos presagiaban parte de la prueba en mojado. Al menos se divirtió en las últimas vueltas dando caza a Checo Pérez para arrebatarle el decimoquinto puesto.

La carrera fue claramente de más a menos y transcurrió con el constante rumor de una lluvia que no cayó. Aunque el podio no se decidió hasta un desenlace en el que Oscar Piastri impidió el segundo top 3 del fin de semana a Charles Leclerc en el circuito del Hard Rock Stadium. El de McLaren tenía mucho más ritmo, pero el adelantamiento le cabreó tanto que trompeó hasta darse levemente con el muro y perder también la cuarta posición en detrimento de George Russell, que le superó en la última curva con toque incluido entre ambos.

Final caótico por el podio

En cualquier caso, el resultado le hubiera vuelto a dejar descontento después de enfadarse de lo lindo con Ferrari por mandarle a boxes tan pronto. El monegasco se puso líder tras la salida, aprovechando el doble patinazo de Antonelli y Verstappen. El italiano repitió el inicio de las tres últimas pruebas quedándose clavado y el de Red Bull tuvo una aparición divina al salir indemne de un giro 360º con todos los coches por detrás. Cayó hasta el medio, pero salvó su carrera y se centró en remontar.

La sexta vuelta lo cambió todo cuando dos accidentes al mismo tiempo obligaron a salir al coche de seguridad. El más grave de los dos fue el de Pierre Gasly, que de no ser por el halo podría estar viviendo unas horas realmente críticas El francés salió de una pieza pese a que su Alpine volcó por culpa de un Liam Lawson que le cerró la puerta hasta tocarse entre sí.

Ambos abandonaron, así como Isack Hadjar, que se zampó la esquina que daba entrada a la chicane y acabó soltando su rabia dando golpes al volante, el halo y todo lo que se le puso por delante. Verstappen aprovechó para cambiar de medios a duros y la estrategia estuvo cerca de funcionarle. No fue podio, pero sí un gran quinto puesto en un fin de semana del que se va habiendo recuperado la ilusión por poder luchar contra los rápidos.

Russell, más lejos de Antonelli

Russell tiene un problemón. El británico ha visto cómo Antonelli, un piloto de 19 años en su segundo curso en la F1, no sólo le ha pasado por la derecha en la escudería a él, que lleva cinco, sino que además es el líder destacado del campeonato después de este domingo en Miami. El de Mercedes evitó otro fracaso aupándose al cuarto puesto en la vuelta 57.

En cualquier caso, subidón de McLaren, que ya se ve en la lucha por su tercer título de constructores seguido. Por delante, otras dos semanas de parón hasta Canadá y después una gira europea que promete ser apasionante al empezar en Mónaco y concluir en Madrid.