Vuelve el EuroGeta: los de Bordalás jugarán la Conference y el Celta la Europa League

El Getafe vuelve a Europa seis años después. Los madrileños han vencido a Osasuna por la mínima (1-0) y certifican su presencia en la Conference League la próxima temporada. Dependían de sí mismos en la última jornada y no fallaron. La otra plaza europea fue para el Celta, que ganó al Sevilla con un gol de Ilaix Moriba y jugará la Europa League en el curso 2026-27.

José Bordalás lo ha vuelto a hacer. El técnico ha vuelto a llevar en volandas al Getafe hacia el sueño de Europa. Con 51 puntos, el conjunto madrileño se ha clasificado séptimo. Es una de las clasificaciones más baratas del último siglo, ya que hasta ahora la más barata era la del Sevilla en la temporada 2015-16, que acabó séptimo con 52 puntos y se metió en competición europea.

El Valencia metía presión al Getafe remontando ante el Barcelona. Un gol de Osasuna clasificaba a los de Corberán, ya que el Rayo estaba empatando en ese momento. Pero los vallecanos también le terminaron dando la vuelta al marcador frente al Alavés para acabar imponiéndose por 1-2. Pero en el Coliseum no se pusieron nerviosos. Sabían que dependían de sí mismos. Si ellos ganaban, estaban dentro independientemente de lo que hicieran Valencia y Rayo. Y así fue. El Getafe ganó y jugará la Conference League.

A la Europa League irá el Celta de Vigo junto a la Real Sociedad, que le acompaña como campeón de la Copa del Rey. Los de Claudio Giráldez ganaron por la mínima a un Sevilla que no se jugaba nada y sellaron la plaza de Europa League. De haber perdido, habrían caído a la séptima plaza e irían a Conference, con el Getafe acabando sexto y jugando la Europa League. Finalmente, todo se quedó como estaba al inicio de esta jornada: Celta, sexto; Getafe, séptimo; Rayo, octavo y Valencia, noveno. La Real ha finalizado décima con 46 puntos.