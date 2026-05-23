Zapatero pagó una hipoteca de medio millón desde una cuenta de Sonsoles receptora de dinero de la trama

El imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pagó una hipoteca de medio millón desde una cuenta bancaria con la que operaba su mujer, Sonsoles Espinosa. Esta cuenta también aparece como receptora de dinero de la trama en el informe -al que ha accedido OKDIARIO- elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Según el instructor, el matrimonio ingresó un total de 1,5 millones de euros de distintos actores de la trama entre 2020 y 2025. Y lo hizo en una cuenta bancaria concreta. Pues bien, el informe de la UDEF desgrana que el dinero de esta cuenta iba a otras tres de la pareja, siendo una de ellas desde la que cancelaron de golpe y sólo once meses después un préstamo hipotecario de 500.000 euros concedido para la compra de una casa en Madrid en febrero de 2024.

Una cifra que se asemeja, además, al importe ingresado por Zapatero entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante SL, sociedad del empresario valenciano Julito Martínez que medió en el rescate de Plus Ultra, y que ha sido bloqueado por el juez para el abono de una posible responsabilidad civil.

El informe de la UDEF lo recoge así: «Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también titulada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz (…), en concreto las cuentas con numeración (…). Señalar que nuevamente según inteligencia financiera, José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz adquirieron un inmueble en la calle (…) el 26/02/2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros».

Este préstamo fue «cancelado anticipadamente el 16/01/2025 mediante transferencia de 498.000 euros procedente de la cuenta (…), figurando como ordenante de la misma María Sonsoles Espinosa Díaz», indica la Policía.

En concreto, el juez señaló en el auto de imputación de Zapatero que una cuenta titulada por éste y Sonsoles constan abonos con origen en otra cuenta de la empresa Análisis Relevante, administrada por Julito Martínez, amigo del ex jefe del Ejecutivo, por importe de 445.200 euros, en el periodo comprendido «entre el 11.03.2021 y el 20.06.2025».

Asimismo, en el año 2020, hubo tres transferencias por importe de 29.680 euros. «Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de la información disponible, Análisis Relevante habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025», señala el instructor.

Bloqueada

Esta cantidad de 490.780 euros, percibida de Análisis Relevante, es la que el juez ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, considerado «líder» de esta red. Esta decisión ha sido adoptada por el instructor con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos.

A esto hay que sumar otras transferencias recibidas en la misma cuenta que, según indica el juez, procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del ex presidente, centrada «en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico».

Aquí, Calama destaca que hubo 37 transferencias por un total de 649.552 euros, de la sociedad Thinking Heads Group, y otras 37 transferencias que suman 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions (Gate Center). También se registraron dos transferencias por un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC.

El administrador único de Thinking Heads Group SL, expone Calama, es Daniel Romero-Abreu Kaup, también fundador y actual presidente de Gate Center, mientras que Thinking Heads Americas LLC es una sucursal de esa sociedad en Estados Unidos, con sede en Miami (Florida).

En este contexto, tal y como ha publicado OKDIARIO, Sonsoles Espinosa se se arriesga a ser investigada y condenada, como lo fue la Infanta Cristina en el caso Nóos, por su responsabilidad como «partícipe a título lucrativo» de las ganancias ilegales que habría obtenido su marido.