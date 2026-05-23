Piqueras confirma por primera vez lo que realmente piensa sobre las transiciones de ‘Sálvame’ al Informativo: “Eso era tremendo”

Pedro Piqueras confiesa por primera vez lo que realmente pensaba de las transiciones de Sálvame a Informativos: «Eso era tremendo». El periodista recuerda en La Revuelta uno de los momentos más incómodos de su etapa en Telecinco y reconoce que dar paso a las cifras del Covid tras el tono festivo del programa de Jorge Javier era especialmente duro.

Pedro Piqueras ha roto su habitual discreción para hablar como nunca antes de uno de los momentos más comentados de su larga etapa en Telecinco: las ya míticas transiciones entre Sálvame e Informativos Telecinco, esos segundos de televisión que durante años dejaron escenas tan surrealistas como virales.

El periodista, que estuvo al frente de los informativos de Mediaset durante 18 años y se convirtió en uno de los comunicadores más respetados de la televisión española, visitó este jueves La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en TVE, donde repasó algunos de los episodios más llamativos de su trayectoria profesional.

Entre bromas y recuerdos, Broncano quiso preguntarle por aquellas conexiones imposibles que se producían justo al término de Sálvame, cuando el universo del entretenimiento más desatado daba paso, apenas unos segundos después, al rigor y la solemnidad de Piqueras frente a la cámara.

Durante años, millones de espectadores fueron testigos de esos contrastes televisivos. En pantalla podía verse a los colaboradores del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez bailando, discutiendo, gritando o protagonizando cualquier escena propia del formato, para inmediatamente después encontrarse con el rostro serio del periodista anunciando noticias de enorme gravedad.

Piqueras reconoció que, aunque muchas de aquellas escenas le parecían incluso divertidas, la situación no siempre era sencilla de gestionar. «Eran muy divertidos», comenzó diciendo entre risas. Pero enseguida quiso matizar lo que realmente pensaba de aquellos enlaces. «Lo que pasa es que no era el precedente lógico de un informativo», explicó con total sinceridad.

El periodista recordó especialmente lo ocurrido durante los meses más duros de la pandemia, cuando cada tarde debía comunicar el número de fallecidos y contagios en España tras un programa que mantenía su tono habitual de entretenimiento.

«Recuerdo que cuando estábamos con el Covid, estaban ellos bailando, haciendo chistes, y yo tenía que salir inmediatamente después diciendo las víctimas. Eso era tremendo», confesó.

Sus palabras reflejan por primera vez de forma explícita una incomodidad que durante años muchos espectadores percibieron en su expresión. Aquella imagen de Piqueras serio, con gesto contenido, intentando reconducir la atención del público hacia una noticia dramática tras una escena desenfadada, se convirtió en una de las estampas más comentadas de la televisión española.

El propio presentador admitió que en ocasiones esa tensión era imposible de ocultar. «Alguna vez se me notó que la cara no era la mejor», reconoció.

La confesión pone voz a una percepción compartida durante años por la audiencia, que a menudo comentaba en redes sociales el enorme contraste que suponía pasar de una coreografía, una discusión o una broma de Sálvame a escuchar a Piqueras informar sobre una tragedia nacional o internacional.

Aquellos segundos llegaron a convertirse en fenómeno viral y generaron innumerables memes, comentarios y montajes en redes, hasta el punto de convertirse en una seña de identidad no buscada de la programación vespertina de Telecinco.

Sin embargo, detrás de esa imagen había una realidad mucho más compleja para quien tenía que asumir ese salto emocional de manera inmediata y sin margen de transición.

La intervención de Piqueras en La Revuelta permitió ver a un periodista relajado y dispuesto a recordar su carrera con sentido del humor, pero también sirvió para revelar el lado menos visible de una de las situaciones más peculiares que ha vivido la televisión española reciente.

Lejos de la polémica y fiel a la elegancia que siempre le ha caracterizado, Piqueras evitó cualquier crítica directa al formato o a sus compañeros de cadena. Se limitó a describir lo que suponía profesionalmente afrontar cada tarde ese brusco cambio de registro.

Con una frase sencilla, acabó resumiendo una sensación que durante años quedó reflejada únicamente en su gesto serio al arrancar el informativo. «Eso era tremendo».