La convocatoria de España para el Mundial 2026: cuándo es, horario y canal de televisión para ver la lista de la Selección de Luis de la Fuente en directo y en vivo online gratis

La temporada ha terminado y ahora cualquier aficionado al deporte rey en nuestro país ya tiene entre ceja y ceja el Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente ya tiene elegidos a sus 26 futbolistas que se subirán al avión para vestir la camiseta de España en esta Copa del Mundo en la que el combinado nacional aparece como una de las favoritas a conseguir el título. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver y conocer en directo y en vivo online la convocatoria de la selección española de fútbol.

Qué día es la convocatoria de España para el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol anunció hace unas semanas que el lunes 25 de mayo era la fecha escogida por el organismo para que Luis de la Fuente ofreciera la lista de convocados para el Mundial 2026 que España disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador nacional ofrecerá una rueda de prensa en la que atenderá a los medios de comunicación para hablar sobre la complicada decisión que ha tenido que tomar a la hora de escoger a sus 26 elegidos para la Copa del Mundo.

A qué hora da Luis de la Fuente la convocatoria de la selección española para el Mundial 2026

El evento en el que Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados para representar a España en el Mundial 2026 se celebrará a las 12:30 horas, una menos en las Islas Canarias, de, como hemos mencionado, el lunes 25 de mayo. El acto tendrá lugar en la capital de España, más concretamente en el Edificio Teléfonica ubicado en la Gran Vía. Será ahí cuando el entrenador de la Selección dará a conocer a todo el país la convocatoria con la que intentaremos sumar la segunda estrella al escudo.

Dónde ver por TV en directo gratis la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Es una incógnita saber cuál será la forma en la que la RFEF anunciará públicamente la lista de convocados de Luis de la Fuente para jugar el Mundial 2026. Y es que en esta era de las nuevas tecnologías, cada selección ha intentado innovar y vamos a ver de qué manera sorprende el organismo que preside Rafael Louzán, pero lo que está claro es que se compartirá a través de los diferentes canales en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, los diferentes canales de televisión de nuestro país ofrecerán en directo por TV la comparecencia de Luis de la Fuente ante los medios de comunicación. Esta sería una de las opciones más convencionales para seguir el evento en el que la RFEF hará pública la lista de 26 futbolistas que el seleccionador nacional se lleve al Mundial 2026 para que intenten traerse la Copa del Mundo de nuevo para España.

También hay que tener en cuenta que el acto en el que Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados para el Mundial 2026 también se podrá ver en directo en streaming y en vivo online a través de diferentes canales de Youtube o Twitch, pero, obviamente, también se podrá ver por el oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, tenemos que añadir que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este evento en el que se descubrirán los jugadores que representarán a España en el Mundial 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la rueda de prensa de Luis de la Fuente y publicaremos diferentes noticias sobre todas las novedades, los futbolistas que se quedan fuera…

Qué jugadores convocará Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente tuvo que entregar hace unas semanas una prelista en la que figuraban 55 futbolistas. De ahí saldrán los 26 elegidos por el riojano para viajar a Estados Unidos México y Canadá y pelear por este Mundial 2026, que promete ser apasionante. Obviamente, se espera una serie de nombres que estén en la convocatoria de España, ya que formarían parte del bloque principal que llevó a la selección española a ganar la última Eurocopa.

El técnico de la selección española ya ha anunciado que sólo llevará tres porteros, por lo que está la duda sobre si Joan García acudirá o no a la Copa del Mundo. En la defensa podría producirse alguna novedad y en las quinielas empieza a aparecer el nombre de Marc Pubill, del Atlético de Madrid. Entre el centro del campo y la delantera también hay ciertas incógnitas, como pueden ser la presencia de jugadores como Nico Williams o Mikel Merino.