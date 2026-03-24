La Copa del Mundo de Lego: cuánto cuesta y cómo comprarla

Con la temporada 2025/26 en el fútbol europeo encarando su recta final, el pasar de las semanas va agotando la espera para el próximo Mundial. Por primera vez en la historia del torneo más codiciado del fútbol de selecciones, un total de 48 países estarán representados en la cita, que en esta edición se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. La Copa del Mundo, a la que da nombre su fundador Jules Rimet, será el trofeo en juego para los participantes y ya se puede adquirir en formato Lego para aquellos fanáticos que deseen tener una réplica del mismo.

El Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio, con un duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, que se convertirá en el único recinto en inaugurar tres mundiales. El torneo se extenderá durante más de un mes, ya que contará con 12 grupos -con cuatro selecciones en cada uno- y con una ronda de dieciseisavos de final por primera vez. El trofeo de la Copa del Mundo elegirá su nuevo dueño para los próximos cuatro años el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Como preparativo para la cita mundialista que ya ansían los aficionados al deporte rey, el actual parón de selecciones ofrece la oportunidad de ver en acción a los países participantes en el Mundial. El principal atractivo apuntaba a ser la Finalissima entre España y Argentina, que fue cancelada tras no poder emplear Qatar como sede y que ambas selecciones no llegaran a un acuerdo para reprogramar el partido en otro lugar. Uno de los grandes duelos de este parón, el último previo al Mundial, será el amistoso entre Brasil y Francia del jueves 26 de marzo en Estados Unidos.

Cómo comprar la Copa del Mundo de Lego

Para aquellos que no se conformen con los amistosos para quitarse las ganas de Mundial, Lego ofrece la posibilidad de construir una réplica a tamaño real de la Copa del Mundo. Ésta cuenta con 2.842 piezas y se recomienda su construcción a los mayores de 12 años, aunque los más pequeños podrán hacerlo acompañados de un adulto. Este set de Lego se puede adquirir a través de la página web oficial de la compañía, aunque su compra está limitada a tres unidades por pedido, y en tiendas oficiales; consultando su disponibilidad.

Precios de la Copa del Mundo de Lego

La Copa del Mundo de la FIFA en formato Lego cuenta con un precio de salida de 179,99 euros para España. Una cantidad a la que no hay que sumar gastos de envío, ya que son gratuitos para pedidos superiores a 55 euros. Las instrucciones para su construcción, que cuenta con 2.842 piezas, también están disponibles en formato digital.