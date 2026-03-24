En Argentina siguen ‘enredando’ con la Finalissima: «Me dijo que tenía un poco de miedo»

Desde Argentina siguen enredando con la Finalissima. La final que debían disputar la actual campeona de Europa y la de América estaba prevista para este viernes 27 de marzo, pero el conflicto de Oriente Medio y las trabas que puso la AFA para disputar este partido desembocaron en un comunicado de la UEFA en el que anunció la suspensión del duelo porque «no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa».

La Finalissima entre España y Argentina sigue coleando mientras ambas selecciones preparan una ventana de amistosos improvisada después de la cancelación del nuevo torneo que enfrenta a los campeones de Europa y América y que estaba previsto para disputarse este 27 de marzo en Doha. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán obligó a los órganos competentes a buscar una alternativa, pero finalmente las trabas puestas por la AFA desembocaron en la suspensión de la final.

Al menos así lo dejó caer la UEFA en un comunicado que dejó claro que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa», y también informó sobre las alternativas que se manejaron. «La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó», dijo.

«La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada», contó la UEFA, que también desveló una tercera propuesta, también rechazada, de jugar en sede neutral en Europa el 27 de marzo o el 30 de marzo. La propuesta de Argentina fue jugar después del Mundial o el 31 de marzo, en una fecha que resultó «inviable».

Dardo desde Argentina por la Finalissima

La explicación a estas trabas está en que sin los millones de Doha la Finalissima era menos atractiva, pero lo que se vende desde Argentina es que España no quiso jugar la final. Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, ya se mofó hace unos días de España (y de UEFA) al decir que la selección española «no se presentó a jugar» este partido. «Argentina es bicampeona de la Finalissima», dijo el presidente, en referencia a que para ellos, la selección albiceleste es campeona de este torneo al «no presentarse a España».

Enzo Fernández, jugador del Chelsea y titular indiscutible de la selección argentina, también quiso tirar un dardo cuando fue cuestionado sobre ello a su llegada a Buenos Aires procedente de Londres. «Me dijo él que tenía un poco de miedo», respondió a la pregunta de un periodista sobre lo que le había dicho Cucurella sobre la Finalissima.

Más allá de la broma, Alexis Mac Allister también opinó sobre el partido entre Argentina y España y la declaración de la albiceleste como «bicampeona». «Nosotros somos jugadores y siempre queremos jugar este tipo de partidos. Yo creo que tendríamos que jugarla en algún momento. Es lo que pienso», afirmó el futbolista del Liverpool. Nicolás Tagliafico también manifestó que «hubiese sido lindo jugarla».