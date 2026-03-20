España pasa de polémicas tras la Finalissima y se refugia en influencers argentinos para su convocatoria

Tras la polémica generada en torno a la Finalissima, la selección española ha optado por una estrategia poco convencional para anunciar su última convocatoria. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha contado con la participación de los creadores de contenido argentinos Jero Freixas y José de Cabo, en un movimiento que no ha dejado a nadie indiferente.

En el día en el que CONMEBOL, a través de su presidente Alejandro Domínguez, provocó a España al decir que Argentina es «campeona» de la Finalissima al no presentarse la selección española, lo que hacen desde la RFEF es calmar las cosas… con humor.

La decisión de contar con estos dos influencers argentinos, famosos en el mundo del fútbol, tiene como objetivo escenificar el hermanamiento entre España y Argentina, dos países unidos por una fuerte tradición futbolística y una forma muy similar de vivir el deporte.

Ambos influencers, conocidos por su tono humorístico y su gran impacto en redes sociales, han sido los encargados de dar visibilidad a la lista de convocados, conectando especialmente con el público más joven. Y se produce en un momento en el que algunos dirigentes intentan enfrentar a ambos países en lo futbolístico.

Cabe recordar que España y Argentina se tenían que medir en esta Finalissima, un partido que no se disputó por la guerra de Irán, ya que tenía su sede en Qatar el próximo 27 de marzo. Se canceló por motivos lógicos y UEFA -y España- dieron varias alternativas como jugar en el Bernabéu u otro lugar. CONMEBOL se negó y el encuentro se tuvo que cancelar.

Ahora, la RFEF, con la última convocatoria de Luis de la Fuente antes del Mundial, hace un guiño a Argentina por estos influencers en un ejemplo de querer tranquilizar las cosas después de la polémica y tensiones por la disputa de esa Finalissima.