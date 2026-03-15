La CONMEBOL exculpa a Argentina de la cancelación de la Finalissima y juega sucio contra la UEFA

La CONMEBOL ha dado sus explicaciones sobre la cancelación de la Finalissima entre España y Argentina, como campeones de Europa y América. Después de que no se haya alcanzado un acuerdo para la celebración del partido, tras descartarse Qatar como sede por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el organismo sudamericano ha sacado la cara por AFA, que ha sido quien no ha aceptado las propuestas, intentando cambiar o bien la sede o bien la fecha.

Ahora, CONMEBOL señala que tanto ellos como AFA «reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral» y pone el foco en la «larga insistencia» de UEFA porque se jugara en el Santiago Bernabéu. «No fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible», apuntan.

Aunque parecía que la propuesta final, de celebrarse en Roma, sí que convencía a todas las partes al tratarse de un lugar neutral, al contrario que la opción de jugarse en Madrid, desde AFA se negaron a jugar el 27 de marzo, fecha en la que estaba previsto que se disputase la Finalissima en Qatar. Alegaban que había «poco tiempo disponible» para la celebración del encuentro y propusieron que se jugara el 31 de marzo.

«UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 –solo cuatro días más tarde de la propuesta original– no era posible», señala CONMEBOL, poniendo el foco en el organismo europeo en lugar de la AFA. Cabe recordar que la idea de España era jugar un amistoso el día 30, después de la Finalissima, liberando a sus futbolistas tras el encuentro, lo que les permitiría tener un día más de trabajo con sus clubes de cara a los siguientes partidos.

Comunicado de CONMEBOL sobre la Finalissima

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.

Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.