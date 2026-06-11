Fábio Silva, el sueño imposible del Betis

El Real Betis Balompié lleva unos meses preparando una próxima temporada que se prevé ilusionante por la vuelta del equipo andaluz a la Champions League. La directiva verdiblanca, por ende, busca fortalecer parcelas del once titular con jugadores que puedan darle al equipo ese salto de calidad para competir de la mejor manera en todas las competiciones. Y, en este sentido, uno de los nombres más sonados en los últimos meses para reforzar la delantera ha sido el de Fábio Silva, actual delantero del Borussia Dortmund.

El atacante portugués jugó 39 partidos la pasada temporada con la elástica del Dortmund, marcando tres goles y repartiendo siete asistencias. Silva es muy del gusto de la directiva verdiblanca, que vería con muy buenos ojos que el delantero se incorporara a las filas del Betis de cara a la próxima temporada. Pero por mucho que se quiera desde las oficinas de Heliópolis, el sueño de Fábio Silva se ha convertido en una pesadilla.

El Betis inició hace unos meses las negociaciones con el entorno del jugador, quien veía con buenos ojos recalar en el Villamarín. Al portugués le seducía la idea de jugar en Europa con mayor protagonismo que el que tenía por aquel entonces en el Borussia Dortmund y la directiva verdiblanca inició conversaciones con el club bávaro. Los tira y afloja se han repetido en multitud de ocasiones estos últimos meses, pero las diferencias económicas con su club de origen, con el propio jugador y con el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini han hecho que, finalmente, el Dortmund y Fábio Silva no contemplen al conjunto andaluz como una opción.

Por un lado, el Borussia Dortmund tasó al jugador en 30 millones de euros. La cifra, alejada de su valor de mercado, no cuadró a una directiva bética que llegó a valorar el hacer un esfuerzo económico si entraba en Champions League. Con el objetivo conseguido, quedaba hablar los términos económicos con el jugador, pero las exigencias no son viables para el Betis.

Fábio Silva pidió cobrar cerca de cinco millones de euros anuales, una cifra superada tan solo por los sueldos de dos jugadores de la actual plantilla –Isco y Antony– y que tan solo percibe Giovani Lo Celso en la actualidad. Y es que, por mucho que fuera el elegido para la delantera bética, el esfuerzo económico de los 30 kilos del fichaje sumados al salario del jugador han hecho que, finalmente, el Betis descarte al delantero portugués.

Manu Fajardo tendrá que buscar otras opciones para reforzar la parcela del ataque verdiblanco; Fábio Silva no es una opción.