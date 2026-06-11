460 millones y un sinfín de trabas: la mejor oferta para comprar el Sevilla se queda en el limbo

La venta del Sevilla sigue atascada otra semana más. Sergio Ramos, fondos alemanes, fondos mexicanos y ahora un fondo árabe se han dado de bruces con la imposibilidad de adquirir el club hispalense. Este último fondo ha realizado la puja más alta hasta la fecha con una oferta de 460 millones, pero la respuesta sigue siendo negativa.

El club sigue deshojando la margarita con un sinfín de impedimentos con intermediarios interpuestos por los accionistas. Gonzalo Ávila, el hombre que obró la ampliación de capital del Betis en 2024 a través de Bibium Capital, es el filtro por el que todo el que quiera hacer una oferta debe pasar y algunas de sus exigencias no son aceptables en el fútbol actual.

OKDIARIO ha podido conocer de primera mano que muchas de las ofertas se han echado atrás por las demandas de este intermediario, que pide a los interesados varios millones de euros en forma de comisión para poder presentar una LOI (Carta de Intenciones) a fondo perdido. De hecho, a los árabes les ha exigido el pago previo de 10 millones para empezar a hablar sin garantizarles absolutamente nada.

En este fondo, precisamente, andan sorprendidos porque el primero que se puso en contacto con ellos fue uno de los principales accionistas como es Pepe Castro. El ex presidente, en cooperación con la familia Carrión, quiso que hubiesen más ofertas aparte de la más que conocida de Ramos abriendo una ronda de negociación por su cuenta que ahora se encuentra bloqueada por las comisiones que unos y otros ambicionan cobrar.

Desde el fondo árabe empiezan a creer que el intermediario de la operación no tiene el menor interés en que ellos sean los compradores del Sevilla, pese a venir con la oferta más alta de todas hasta la fecha. Cada día que pasa, la situación en el club es más surrealista al haberse convertido en un auténtico bazar turco donde todos buscan su mordida.

El fondo árabe ha elaborado un plan a través del cual el Sevilla pasaría a otras manos en una operación relámpago de pocos meses. El comprador se compromete a adquirir entre el 60% y el 85% del capital de Sevilla a 3.600 euros la acción (Equity Value total de 372,5 millones sobre 103.467 acciones), sobre un Enterprise Value fijo de 459,9 millones y una deuda estimada de 87,4 millones.

Así las cosas, el precio total por el 85% asciendería a 316,6 millones, más una ampliación de capital obligatoria de 80 millones antes del 30/09/2026. El proceso incluye una due diligence de un mes desde el 5 de junio y la firma del SPA antes del 19 de julio de 2026. Los gastos de transacción ascienden al 4,5% sobre el precio final con pago a asesores y a Del Nido Carrasco. Y de hecho, en la oferta se establece que en caso de retirada injustificada del fondo árabe, la penalización es de 10 millones.

Con todo esto, las trabas que se están encontrando por el camino los posibles compradores hacen que un inversor serio y fiable pueda echarse atrás por las imposiciones de unos y otros en busca de engordar su cartera por la venta del club. La oferta va muy en serio y el Sevilla sigue bloqueado mientras pasan semanas muy decisivas en el futuro de la entidad.