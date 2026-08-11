Roony se lesiona de gravedad en su rodilla y el Barcelona se queda sin una salida segura

Palo duro para el Barcelona tras conocer este martes la grave lesión de Roony Bardghji por la que estará durante un largo periodo de tiempo fuera de los terrenos de juego. El extremo sueco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y tendrá que operarse. El club blaugrana lo tenía colocado en la rampa de salida para cederlo o venderlo este mismo verano. Ya no puede salir.

«Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el jugador será sometido a intervención quirúrgica», señala el Barcelona en un comunicado médico confirmando la grave lesión de su jugador. Una lesión que sufrió ayer lunes durante el entrenamiento.

Un contratiempo importante para el Barcelona esta lesión de Roony. El sueco era una de las salidas seguras del equipo en este mercado. No viajó a Italia el pasado fin de semana con el equipo y Hansi Flick confirmó ante los medios su salida. Se iba a marcha cedido o vendido, porque no entraba en los planes del equipo. Ahora ya no podrá salir.

Roony estará unos cinco o seis meses de baja, dependiendo de la recuperación, tras pasar por el quirófano. Otra lesión de gravedad por la que el Barcelona podrá utilizar el 80% de su ficha. Pero de poco le servirá a Deco, ya que el sueco solamente cobra un millón de euros al año. Podrían utilizar 800.000 para fichar a otro jugador.

Durante la temporada 2025/26 disputó 28 partidos oficiales —21 de Liga, cinco de Champions League, uno de Copa del Rey y uno de Supercopa de España—, en los que firmó dos goles y cuatro asistencias, siendo el sustituto de Lamine Yamal en banda cuando la estrella culé estuvo lesionada.