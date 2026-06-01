Sergio Ramos lo deja claro: «Queremos seguir negociando la compra del Sevilla»

Sergio Ramos compareció ante los medios de comunicación este lunes y dejó muy claro que tanto él como sus socios quieren seguir negociando la compra del Sevilla. El camero explicó sus planteamientos para comprar el club hispalense con cifras, dejó claro su intención y señaló que aunque no han recibido respuesta y el plazo ha terminado, quieren seguir negociando para ver a un «Sevilla campeón».

«Hoy, debo acogerme a un protocolo de confidencialidad. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Vengo a hablar únicamente del Sevilla Fútbol Club. Por cuestiones de confidencialidad, hay cuestiones que no podré contestar detalladamente. Quiero dar la cara y transmitir los mensajes importantes en persona. Tengo un vínculo especial con el Sevilla y considero que hemos presentado un proyecto muy sólido que, con toda mi humildad, es el mejor para que el Sevilla recupere el lugar que le corresponde. Todo el mundo sabe que la situación actual de la entidad es muy delicada, tiene pérdidas económicas muy importantes», comenzó señalando Sergio Ramos en el inicio de su comparecencia.

«Nuestro grupo inversor, desde el principio, ha tenido como objetivo sumar para la rentabilidad futura. En este periodo de tiempo, ha habido dos planteamientos: el inicial, que comportaba la adquisición del 85% del capital con una inversión de 80 millones para una ampliación de capital. El planteamiento tuvo que hacerse bajo recomendación de LaLiga y de nuestros asesores», continuó el ex futbolista del cuadro hispalense.

«Tanto mis socios como mi equipo hemos trabajado sin descanso durante cuatro meses para ayudar al Sevilla en una situación muy delicada. No hemos recibido respuesta y ha terminado el plazo. Pero queremos trasladar que nosotros seguimos aquí, que yo sigo en Sevilla y que queremos seguir negociando para avanzar en un proceso muy necesario. Esperamos que, si no recibimos ninguna comunicación más, sea porque los accionistas tienen una oferta muy superior a la nuestra. Con nosotros o sin nosotros, lo que queremos es ver un Sevilla grande y campeón. Que nos devuelva la emoción a todos. Sevilla hasta la muerte», añadió el camero en el inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación.

Más declaraciones de Sergio Ramos

«Estamos muy tranquilos porque nosotros en ningún momento hemos incumplido ningún término de la ley. Tenemos la conciencia muy tranquila», dijo el camero en el inicio del turno de preguntas.

«A lo largo de mi carrera, siempre he mantenido el respeto por encima de todo. Entiendo que cada uno utilice las palabras que considere. Pero nosotros hemos hecho una oferta respetando las recomendaciones de nuestros asesores y, sobre todo, de LaLiga. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila: el Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones, no de 80. Entiendo que los accionistas puedan tener esa reacción pero, si lo realmente importante para ellos es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden. No estamos robando, os estamos pidiendo que nos ayudéis a reflotar al Sevilla», comentó Sergio Ramos sobre las duras declaraciones de los accionistas contra él.

«DMI siempre ha estado con nosotros. Obviamente hay muchas filtraciones y muchas informaciones que faltan a la verdad. DMI siempre ha estado, el inversor siempre ha estado. De hecho, un banco internacional y el Banco Santander han probado que el dinero estaba para hacer la operación de una manera total y de inmediato. Pero hay muchas especulaciones y, por eso, me veo en la obligación de presentarle la oferta que traemos», añadió el ex jugador del Sevilla.

Sobre una fecha límite: «El tiempo corre en contra. Como bien dices, la ampliación de capital se debe hacer antes del 30 de junio. A mí me gustaría que se resuelva cuanto antes porque hay muchos pasos que dar, pero no depende de nosotros. Yo sigo aquí con la capacidad financiera para cerrar la transacción».