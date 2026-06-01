Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 1 de junio: Cihan se niega a separarse de Alya
Quiere impedir ese paso
En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 26 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera, fueron testigos de cómo Sahin atraviesa uno de los peores momentos en prisión, sobre todo ahora que comparte celda con Ecmel. Cihan, por su parte, trata de hacer todo lo que está en su mano para que Kaya entre en razón, hasta tal punto que le pide que deje marchar a Zerrin. Él se niega en rotundo a ceder, puesto que siente que no hay marcha atrás.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han sido testigos de cómo Kadir no puede evitar sentirse responsable por haber ayudado a esconder a Kaya y Zerrin, hasta tal punto que parece estar dispuesto a asumir las consecuencias. Por si fuera poco, la relación entre Alya y Cihan continúa deteriorándose, puesto que las discusiones entre ellos son cada vez más frecuentes. Como es de esperar, Sadakat no duda un solo segundo en aprovechar esa distancia para insistir a Alya, una vez más, en que abandone la mansión. Tras meditarlo mucho, la protagonista toma una decisión definitiva y, frente a Mine, entrega a Cihan los papeles del divorcio.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 1 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 han podido ver cómo, a pesar de que Cihan ha firmado los papeles del divorcio, en realidad no quiere separarse de Alya. Es más, trata de impedirlo a toda costa, tirando de contactos para que ningún abogado acepte llevar este caso.
Sadakat, por su parte, continúa presionando para que el divorcio se haga efectivo cuanto antes. Es más, se ofrece a buscar un abogado a Alya, pero ella decide rechazar su ayuda, asegurando que encontrará una casa por su cuenta y resolverá sus problemas sola. Nare, por su parte, ha empezado a sospechar que Alya siente algo por Cihan y, aunque se lo dice a Alya, ella lo niega rotundamente.
Fidan pide desesperadamente a su hija que acepte casarse con Demir para salvar a Sahin, mientras que Ecmel confiesa a su hijo que Demir se ha ofrecido a casarse con ella. Algo que Sahin es incapaz de entender. Cihan toma la firme decisión de enfrentarse cara a cara con Sedat, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de amenazarle con una pistola. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
