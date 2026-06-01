El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no tiene constancia de que la dictadura de los ayatolás de Irán haya suspendido las conversaciones con Washington, en un momento de incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático entre ambos países. Trump así propone «guardar silencio» durante las negociaciones con la dictadura de los ayatolás de Irán: «Hemos hablado demasiado». Trump ha asegurado que no tiene constancia de la suspensión de los contactos con la dictadura de los ayatolás de Irán, pero defiende una pausa en el diálogo.

Las declaraciones de Trump se han producido después de que se haya difundido a través de la agencia oficial de los ayatolás Tasnim News Agency que el equipo negociador de Irán habría detenido el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores, en protesta por los recientes ataques de Israel en Líbano, en un contexto de creciente tensión regional.

Posteriormente, el presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, habría comunicado a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que el grupo terrorista chií de Hezbolá, financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán, estaría dispuesto a aceptar un alto el fuego total e inmediato con Israel.

Según la información difundida, Teherán considera que la escalada militar en el frente libanés ha deteriorado gravemente el clima para la continuidad de los contactos diplomáticos indirectos con Washington, lo que habría llevado a paralizar las comunicaciones en curso.

En paralelo, el medio iraní señala que la dictadura de los ayatolás de Irán y sus aliados habrían activado una agenda de respuesta que incluiría medidas de presión sobre rutas estratégicas del comercio internacional. Entre ellas, se menciona la posibilidad de bloquear el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del tráfico mundial de petróleo.

En una entrevista concedida a la candena NBC News, Trump ha señalado que, pese a no disponer de información que confirme una ruptura del diálogo, considera que el nivel actual de comunicación entre las partes es excesivo: «Creo que hemos hablado demasiado, si quieres saber la verdad. Creo que guardar silencio sería muy bueno, y podría ser durante mucho tiempo», ha afirmado Trump.

El presidente de Estados Unidos ha añadido que una pausa en las conversaciones no implicaría necesariamente un agravamiento inmediato de la tensión entre Washington y Teherán, y ha subrayado que Estados Unidos podría esperar el tiempo que fuera necesario para retomar el diálogo en mejores condiciones.

Trump también ha sugerido que el actual contexto de negociación se ha visto perjudicado por la exposición pública del proceso, insistiendo en la necesidad de reducir declaraciones y mensajes entre las partes implicadas.

Asimismo, Trump ha asegurado que la dictadura de los ayatolás de Irán atraviesa una situación de presión económica importante y sostuvo que el país persa ha demostrado mayor habilidad en la negociación que en el conflicto abierto, aunque reiteró que no ha recibido información oficial sobre una suspensión de los contactos.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del diálogo entre Estados Unidos e Irán, marcado por tensiones regionales y por la falta de avances concretos en las conversaciones indirectas entre ambos países.