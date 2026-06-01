Jill Biden admite que se equivocó al empeñarse en que su marido se presentase a las elecciones contra Trump

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha reconocido que, si pudiera volver atrás, no habría recomendado a su marido, Joe Biden, presentarse a un segundo mandato en la Casa Blanca. Jill Biden confesó que el proceso de la campaña y las críticas que rodearon la candidatura del entonces presidente fueron una experiencia especialmente dura para ambos. Jill Biden admite así que se equivocó al empeñarse en que su marido se presentase a las elecciones presidenciales contra Donald Trump después de que se pusieran de manifiesto durante el debate de la CNN el 27 de junio de 2024 los problemas cognitivos del entonces presidente.

Tras la debacle, la familia Biden se enfrentó al Partido Demócrata y a los grandes donantes, que querían que Biden se apartase de la carrera. Finalmente, Biden se retiró, dejando el paso a su entonces vicepresidenta Kamala Harris, la cual perdió contra Donald Trump en noviembre de 2024.

«¿Querría someter a Joe al sufrimiento y al dolor que sentimos durante aquel tiempo? Nunca, nunca. Fue algo muy doloroso», ha afirmado la ex primera dama durante la conversación, realizada con motivo de la publicación de sus memorias, View from the East Wing que está promocionando estos días.

Pese a estas declaraciones, Jill Biden ha insistido en que la decisión de concurrir a las elecciones correspondía únicamente a su esposo. «Tenía que ser su decisión y solo suya», ha señalado. Asimismo, ha defendido que el entonces presidente contaba con el respaldo médico necesario para desempeñar el cargo durante otros cuatro años. «Los médicos dijeron que estaba sano y capacitado para hacerlo», ha explicado.

Durante su entrevista concedida al programa Today de la cadena NBC, la ex primera dama también ha salido en defensa de la capacidad de trabajo de Joe Biden durante su etapa en la Casa Blanca, después de que durante meses se multiplicaran las dudas sobre su estado físico y cognitivo debido a su avanzada edad. Según relató, fue testigo directo de la intensidad de su actividad diaria como presidente.

La cadena NBC es propiedad de NBCUniversal, dirigida por Michael J. Cavanagh, que forma parte de la élite financiera y empresarial estadounidense. Su carrera ha estado ligada a grandes instituciones como Citigroup, JPMorgan Chase, The Carlyle Group y Comcast. También es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), una organización de izquierdas influyente en política exterior estadounidense que suele reunir a figuras de ambos partidos, empresarios, académicos y ex altos cargos gubernamentales.

«Lo veía hacer su trabajo todos los días. Se levantaba, iba a la oficina y cumplía con sus responsabilidades. Lo veía trabajar hasta altas horas de la noche», ha asegurado. Jill Biden reconoció que su marido mostraba algunos signos propios de la edad cuando estaba cansado, pero rechazó que ello afectara a su desempeño. «¿Iba un poco más despacio cuando estaba agotado? Sí. ¿Tartamudeaba un poco más por la noche? Claro que sí. Pero seguía haciendo su trabajo y lo hacía bien», ha afirmado.

Las declaraciones llegan después de uno de los episodios más complicados de la carrera política de Joe Biden. La preocupación por su edad y por algunos errores públicos durante actos y comparecencias se convirtió en una de las principales cuestiones de debate dentro y fuera del Partido Demócrata durante la campaña electoral. Finalmente, la presión política y mediática terminó situando el foco sobre la viabilidad de su candidatura y abrió un intenso debate sobre el liderazgo demócrata de cara al futuro. El deterioro cognitivo de Biden era claro: confundió a Vladimir Putin con Volodomir Zelenski, a China con Canadá y la Casa Blanca tuvo que reconocer que sus funciones habían declinado desde enero de 2024.

Con estas palabras, Jill Biden ofrece ahora una de las reflexiones más sinceras realizadas hasta ahora sobre el coste personal que tuvo para su familia la decisión de intentar permanecer a toda costa en la Casa Blanca en contra de los líderes del Partido Demócrata, los donantes, los votantes y los medios de comunicación. Incluso en el periódico The New York Times, el peiródico de referencia del Partido Demócrata, se escribió un artículo de opinión pidiendo que Joe Biden se retirara. Defendiendo todavía que su marido estaba en condiciones de gobernar, Jill Biden admite que el desgaste emocional provocado por aquella etapa hace que, vista con perspectiva, no hubiera deseado volver a pasar por una experiencia similar.