Biden se defiende de las críticas por el debate: «No debato como antes, pero distingo el bien del mal»

El presidente de Estados Unidos, Joe Bidenm, ha intentado subsanar el desastre del debate del jueves contra el ex presidente Donald Trump con un mitin este viernes por la tarde en Raleigh (Carolina del Norte), después de las críticas suscitadas en su propio partido debido a los problemas que tuvo el jueves: era incapaz de articular palabra, no podía seguir el lance con Trump y apenas podía recordar cifras. «Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio», ha dicho Biden a la entusiasta multitud. «No hablo tan fluidamente como antes. No debato tan bien como antes. Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad. Sé cómo hacer este trabajo», ha intentado justificarse el presidente.

El mitin de Raleigh se produce en un momento en que los líderes del Partido Demócrata han defendido públicamente a Biden, pero entre los demócratas ha empezado con grandes críticas contra Biden, debido a que consideran que se ha dejado claro que es incapaz de aguantar más de 90 minutos de debate.

Las críticas de Biden dentro de su partido se basan en el miedo que hay a que el candidato no sea capaz de convencer a los votantes jóvenes y a los afroamericanos, fundamentales para que Biden se mantenga en la Casa Blanca. Agitando el puño, Biden ha destacado que «cuando te derriban, te vuelves a levantar».

El desastre del debate ha hecho que el Partido Demócrata redirija su atención a un grupo de demócratas que se consideran válidos para la carrera presidencial en 2028, pero que ahora se susurran como posibles aspirantes a sustituir a Biden. Entre ellos destacan la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden tendría que retirarse de la carrera para que los demócratas pudieran sustituirle, debido a que controla la mayoría de los delegados del partido de cara a su convención de agosto.

Después del desastre del jueves en el debate, Whitmer, Newsom y Harris han querido expresar su apoyo a Biden tras el encuentro con Trump en Atlanta (Georgia). En un acto de campaña el viernes en Las Vegas, Harris ha ofrecido una apasionada defensa de Biden: «Esta carrera no se decidirá en una noche de junio, la decidiréis vosotros», ha señalado Kamala Harris, la cual nunca ha tenido una gran relación con Biden, elegida, sin embargo, en 2020 de cara a llamar a la atención de los votantes afroamericanos y las mujeres.

Convención Demócrata

Está previsto que la convención se celebre del 19 al 22 de agosto de 2024 en Chicago (Illinois). Las normas demócratas obligan a los delegados que Biden ha ganado en las elecciones primarias a seguir apoyándole en la próxima convención nacional del partido a menos que comunique que abandona la carrera.

Biden ya ha dejado claro que no piensa retirarse. Sin embargo, las alarmas siguen encendidas en el Partido Demócrata, debido a que los mayores problemas los va a tener con el electorado joven, necesario para seguir en la Casa Blanca.

Durante los próximos días, los grandes donantes y estrategas demócratas se reunirán para analizar el fiasco de Biden y cómo pueden recuperar el terreno perdido examinando las encuestas. Antes de analizar los sondeos han quedado claro que Trump ganó el debate, en el que se presentó más concentrado y capaz de presentar y defender sus iniciativas políticas.

Los demócratas han afirmado que todavía no han digerido el desastre de Biden en el debate. Sin embargo, saben que Biden no abandonará, a pesar de las críticas. Por ello, entre las posibilidades, se baraja que los líderes partido, como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), pidan de forma pública a Biden que se retire por el bien del país y del partido. Las próximas 48 horas serán cruciales y se verá a Joe Biden realizar más mítines electorales como el de este viernes: su audiencia no serán ni los votantes ni Trump, sino los propios miembros de su partido que quieren que abandone para no hacer más el ridículo.