Trump multiplica la apuesta de EEUU: ofrece una histórica recompensa de 50 millones de dólares por Maduro

El Gobierno de Donald Trump se ha propuesto arrestar a Nicolás Maduro y continúa dando pasos para ello, según el último movimiento de EEUU: los norteamericanos multiplican la apuesta por el narcodictador de Venezuela, y ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que permita detener al dictador bolivariano. Así lo ha anunciado este viernes Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, al tiempo que ha acusado a Maduro de utilizar a miembros de los cárteles para introducir en el país norteamericano «drogas mortales y violencia».

«Él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares», ha declarado Bondi. «Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la Justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables», sostiene la fiscal de EEUU, país que no reconoce a Maduro como legítimo presidente de Venezuela.

Ya en su primer mandato (2017-2021), Donald Trump ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilitara detener a Maduro, una cuantía que ascendió a 25 millones con la Administración de Joe Biden. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra el dictador por narcoterrorismo y otros delitos relacionados.

La medida responde, además, a una estrategia de presión internacional para conseguir imponer una condena a Maduro, al que acusan de violar leyes federales sobre narcóticos y de liderar una organización criminal transnacional.

De hecho, en palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, Maduro «lidera el despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela». Esta organización criminal opera en Venezuela desde la década de los 90, e impulsa principalmente el tráfico de cocaína hacia EEUU. Además, está implicado en otros negocios ilícitos: contrabando de combustible, control de la actividad minera ilegal, extracción y contrabando de oro, coltán o piedras preciosas, entre otros minerales. El cártel está encabezado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y funcionarios miembros del Gobierno de Venezuela.

El Cártel de los Soles es, oficialmente, una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), una denominación que tiene desde el pasado 25 de julio, tras la aprobación del Departamento del Tesoro. Esto implica un cambio en el tratamiento jurídico que recibe, y abre la puerta a nuevas sanciones y acciones judiciales.

«El dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia», ha sentenciado Marco Rubio. Maduro podría enfrentarse, de ser arrestado, a una condena de cadena perpetua si es procesado y declarado culpable en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia acusa a Maduro también de mantener vínculos con las FARC (Colombia) y el Cártel de Sinaloa (México). Según la información aportada por Pam Bondi en relación a este asunto, el Gobierno de EEUU ha confiscado desde septiembre de 2024 activos por valor de más de 700 millones de dólares.