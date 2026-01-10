Groenlandia es la isla clave que el presidente de Estados Unidos Donald Trump quiere controlar. Tiene riqueza mineral, valor militar y su control supone un pulso geopolítico con Europa. Groenlandia se ha convertido en uno de los principales focos de tensión geopolítica internacional tras la insistencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que Washington debe tomar el control de la isla por motivos de seguridad nacional. Las declaraciones del líder republicano han provocado una respuesta firme y coordinada de los dirigentes groenlandeses, que han rechazado cualquier intento de imposición externa y han reivindicado el derecho de su pueblo a decidir su propio futuro.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, junto con los líderes de las principales fuerzas políticas del territorio, difundió el viernes 9 de enero un comunicado conjunto en el que dejó clara su posición: «No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses». Un mensaje directo que subraya la voluntad de mantener la autonomía política y la identidad nacional frente a las presiones de las grandes potencias.

Trump, sin embargo, ha redoblado su discurso. El presidente ha asegurado que preferiría adquirir Groenlandia «por las buenas», pero ha advertido de que, si no fuera posible, Estados Unidos podría hacerlo «por las malas», sin especificar a qué medidas se refería. Posteriormente, la Casa Blanca ha confirmado que estudia un abanico de opciones, incluidas acciones de presión económica y escenarios militares, una afirmación que ha generado inquietud en Dinamarca, país al que Groenlandia pertenece como territorio semiautónomo, y en el conjunto de la OTAN. Ésta es la advertencia de los expertos: esto es lo que hay realmente bajo Groenlandia y por qué genera tanto interés

Una posición militar clave en el Ártico

Más allá de la retórica, el interés de Estados Unidos por Groenlandia responde a razones estratégicas de largo alcance. Situada entre América del Norte y Europa, en pleno Ártico, la isla ocupa una posición privilegiada para la detección temprana de misiles, el control de rutas aéreas y marítimas y la vigilancia de la actividad militar rusa.

Estados Unidos mantiene presencia militar permanente en el territorio desde la Segunda Guerra Mundial. La base espacial Pituffik, anteriormente conocida como Thule, es un elemento esencial del sistema estadounidense de defensa antimisiles y alerta temprana, y su importancia ha aumentado con el deterioro de las relaciones con Moscú y el ascenso de China como potencia global.

Durante la Guerra Fría, Washington llegó a plantearse el despliegue de armas nucleares en la isla, un plan que fue abandonado por dificultades técnicas y la oposición de Dinamarca. Hoy, décadas después, Groenlandia vuelve a ocupar un lugar central en la planificación estratégica estadounidense.

Bajo el hielo: zinc, cobre, níquel y granito

A la dimensión militar se suma el enorme potencial económico y mineral del territorio. Bajo el hielo de Groenlandia se encuentran importantes reservas de zinc, cobre, níquel y granito, además de otros minerales críticos. Estos recursos son esenciales para la industria tecnológica, la transición energética, la fabricación de baterías, infraestructuras y sistemas de defensa.

El níquel y el cobre son clave para los vehículos eléctricos y las energías renovables, mientras que el zinc resulta fundamental para la construcción y la protección de infraestructuras estratégicas. El granito, por su parte, tiene un alto valor industrial y arquitectónico. En un contexto de creciente competencia global por materias primas y de dependencia occidental del suministro chino, Groenlandia aparece como una pieza estratégica de primer orden.

El deshielo acelerado provocado por el cambio climático está facilitando el acceso a estos recursos y abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico, lo que multiplica el interés de potencias como Estados Unidos, Rusia y China por la región.

La OTAN en tensión y debate de soberanía

Las amenazas veladas de Trump han colocado a la OTAN en una situación incómoda. Dinamarca es miembro de la Alianza Atlántica, y cualquier insinuación de uso de la fuerza contra un aliado supone un desafío directo a los principios fundacionales del bloque. Aunque muchos países comparten la preocupación por la expansión rusa y china en el Ártico, existe un amplio consenso en que la cooperación no puede imponerse por la fuerza.

Copenhague ha reiterado que Groenlandia no está en venta y que cualquier acuerdo debe basarse en el respeto a la legalidad internacional y a la voluntad de los groenlandeses.

Identidad, autonomía y futuro

Para la población local, el debate no es solo geopolítico. Groenlandia cuenta con un amplio autogobierno y mantiene abierto el debate sobre una eventual independencia de Dinamarca, aunque sigue siendo económicamente dependiente de las transferencias danesas. La explotación de recursos naturales se percibe como una vía hacia una mayor autosuficiencia, pero también genera preocupación por el impacto ambiental y la posible pérdida de control sobre el territorio.

Lo que parece claro es que Groenlandia no quiere convertirse en un trofeo geopolítico ni en una moneda de cambio entre potencias. La firme respuesta de sus líderes refleja una voluntad clara: cooperar con Estados Unidos y sus aliados, pero sin renunciar a la soberanía ni a la identidad nacional.

En un mundo marcado por la competencia estratégica y el agotamiento de recursos, Groenlandia se ha convertido en una de las claves del nuevo orden global, y su futuro será determinante en la batalla por el control del Ártico.